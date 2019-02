Důvodem je snaha více podpořit výzkum a vývoj než běžný provoz. „Díky oživení hospodářského růstu a obnovené tvorbě nových pracovních míst se český trh práce v současné době pohybuje za hranicí přirozené míry nezaměstnanosti,“ konstatuje ministerstvo průmyslu v důvodové zprávě k materiálu.

Jinými slovy – běžných pracovních míst je v současné době dostatek, ale chybějí kvalifikovaní zaměstnanci.

Zkoumejte, bádejte

Daleko více peněz by tak do budoucna mělo směřovat například do technologických center. „Cílem je i omezit počet podpořených výrobních projektů s nízkou přidanou hodnotou ve zpracovatelském průmyslu,“ konstatuje ministerstvo. Peníze tak prioritně poputují k těm, jejichž zaměstnanci budou mít dostatečně vysoké mzdy, budou se podílet na vývoji a budou mít ve svých řadách aspoň desetinu vysokoškoláků.

Podpory se tak zkrátka dostane těm, kteří nějakým způsobem inovují svou výrobu. Spolu s tím by se měly „svézt“ i malé a střední podniky. Výrazně se u nich totiž sníží požadavky na minimální výši investic a na pracovní místa, která se díky pobídkám podaří vytvořit.

Dostal skoro každý

„Současný stav pobídek pro malé a střední firmy příliš povzbuzující není,“ míní předseda Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček. „Nové nařízení to alespoň částečně změní,“ těší se. A nevadí podle něj ani to, že se sníží množství peněz, jež na pomoc poputují.

„Doposud dostal pobídku téměř každý, kdo splnil formální podmínky bez ohledu na to, jak moc byl jeho projekt inovační,“ říká.

Pozitivní tak podle něj bude i v tom, že se podaří podpořit projekty, které zlepší strukturu hospodářství.