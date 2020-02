To je i případ paní Jany ze severních Čech (celou identitu redakce zná), která v jedné tamější fabrice montuje součástky pro elektroprůmysl. Část náhradních dílů, které firma dováží z Asie, totiž mělo zpoždění v dodávkách.

„Místo své práce jsme museli minulý týden uklízet v dílně,“ popsala Deníku. „Ale je to pořád lepší, než abych byla s 80 procenty mzdy doma,“ dodává.

„Koronavirus je největším problémem pro firmy, které dovážejí z Číny nějaké komponenty. Čím dál víc se objevují problematické případy těch, které čekají na nějakou dodávku, a bude to mít dopad na výrobu a plnění zakázek,“ potvrzuje generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy Dagmar Kuchtová.

Výrobci situaci řeší

Někteří čeští výrobci již tuto situaci řeší. Například přerovská firma Meopta. „Veškeré dodávky z Číny, od které odebíráme některé komponenty, jsou zpožděné. Pokud by došlo k dalším zpožděním, museli bychom hledat náhradní řešení,“ zmínil už počátkem února její generální ředitel Vítězslav Moťka.

Koronavirus v Itálii je problémem i pro sušickou firmu Spak, která z této země dováží rajčatový protlak. „Naši řidiči jezdí do městečka nedaleko Bolzana. Pokud by byla oblast uzavřena , byla by to samozřejmě komplikace. Aktuálně máme zásoby protlaku minimálně na měsíc,“ řekl provozní ředitel firmy Čeněk Kohoušek.

Další firmy čekají, jak se bude situace vyvíjet. Například výrobce rukavic Miro Borová, který dováží z Asie přízi. „Co mám informace z Číny, tak do konce února je velmi omezený provoz, většina továren je zavřená,“ vysvětlil jeho ředitel Miroslav Koumar. Potíže hrozí i Škodě Auto. „V případě nedostatečných dodávek může být postiženo i několik závodů,“ říká mluvčí podniku Tomáš Kotera.

Podle Hospodářské komory pak některé podniky hlásí, že jsou jejich zboží i součástky zablokované v tamních skladech.

Fabrika stojí. Jaká bude mzda?

Při překážce v práci na straně zaměstnavatele má zaměstnanec nárok na následující mzdu:

Pokud firma kvůli překážkám na její straně člověka převede na jinou práci, platí mu jeho předchozí průměrnou mzdu.

Pokud mu nemůže poskytnout práci kvůli nedostatku surovin, náhradních dílů nebo poruše na zařízení, zaměstnanec dostane náhradu mzdy ve výši min. 80 procent.

Pokud dojde k přerušení práce u zaměstnavatele kvůli živelní události nebo počasí, náhrada mzdy je 60 procent jeho průměrného příjmu.

Pokud lékaři nebo úřady vyhlásí karanténu a člověk nemůže do zaměstnání, nejedná se o překážku na straně zaměstnavatele. Pracovníkům v tom případě náleží prvních čtrnáct dnů náhrada mzdy placená zaměstnavatelem, od patnáctého dne pak je nemocenská vyplácená Českou správou sociálního zabezpečení. Obojí se vypočítává na základě příjmů zaměstnance. Člověk s hrubou mzdou 30 000 korun tak má za prvních čtrnáct dnů nemoci nárok na 7450 korun.