Chystá Tesla rozšíření výroby? Musk chce koupit opuštěné továrny General Motors

Americká automobilka Tesla miliardáře Elona Muska uvažuje o odkoupení vyřazených továren firmy General Motors. Šéf firmy, která se v minulosti potýkala s nedodržováním termínů dodávek, to prohlásil v rozhovoru pro americkou CBS. Hovořil také o svém vystupování na sociálních sítích, které podle svých slov používá jako formu sebeprezentace.

„Je možné, že budeme mít zájem. Pokud by chtěli prodat fabriku, nebo ji přestat používat, tak bychom ji převzali,“ uvedl Musk. Reagoval tak na rozhodnutí konkurenční společnosti General Motors (GM) uzavřít čtyři továrny ve Spojených státech a Kanadě, které připraví o práci zhruba 14 tisíc lidí.

Rozhodnutí firmy, pod kterou spadají například automobilky Buick, Cadillac nebo Chevrolet, vyvolalo v řadách zaměstnanců znepokojení. Právě Tesla by tak mohla pro alespoň část z nich představovat naději. Nebylo by to přitom poprvé, kdy Muskova společnost odkoupila továrnu GM. Příkladem úspěšného převzetí je výrobna v kalifornském Fremontu, kterou Tesla provozuje od roku 2010.

Nouzové řešení

Tesla se v minulosti potýkala s rychlosti produkce populárního Modelu 3. Musela proto na poslední chvíli přistoupit k vybudování druhé montážní linky v těsné blízkosti hlavní továrny. Rozhodnutí se podle CNBC někteří odborníci posmívali, firma však dokázala zvýšit produkci až o 50 procent.

„Ti, kteří sázeli proti mojí společnosti, měli pravdu, že bychom za normálních okolností selhali,“ připustil Musk v rozhovoru. „Ale jednoduše nepočítali s nekonvenčním krokem, jako je vytvoření druhé montážní linky ve stanu na parkovišti.“

Dlouho očekávaná levnější verze Modelu 3 za cenu do 35 tisíc dolarů, v přepočtu zhruba 794 tisíc korun, by mohla být k dispozici přibližně za půl roku. Výstřední miliardář však přiznal, že dodržování termínů mu dělá problémy. „Po pravdě, přesnost není moje silná stránka. No dobře, když jsme se zpozdili u ostatních modelů, proč by měli lidé věřit, že tenhle přijde včas,“ řekl Musk.

Komisi nerespektuje

Během rozhovoru se Musk vyjádřil i ke kauze z letošního léta, kdy ho americká Komise pro kontrolu cenných papírů (SEC) obvinila z podvodu, když na twitterovém účtu uvedl, že plánuje získat automobilku zpět pod svou výhradní kontrolu, a má na to nachystané finanční prostředky.

„Nikdo není dokonalý,“ prohlásil miliardář. Zároveň ale doplnil, že SEC neuznává. „Chci aby bylo jasno: Nerespektuji SEC. Nerespektuji je,“ řekl Musk a vysvětlil, že s uzavřením dohody o uhrazení pokuty a odstoupení z čela správní rady Tesly souhlasil jen proto, že respektuje americký právní systém.

Komise na Muskovo místo dosadila Robyn Denholmovou, která již mezi členy správní rady figurovala. Musk se však kroku SEC vysmál. „Je to nesmyslé, jelikož jsem největším akcionářem společnosti. Můžu prostě svolat hlasování akcionářů a prosadit cokoli, co budu chtít.“

Twitter jako sebeprezentace

Američan v posledním roce čelil řadě kontroverzních momentů, které se většinou týkaly jeho komunikace na sociálních sítích. Šlo například o slovní útoky na SEC, označení thajského záchranáře za pedofila nebo kouření marihuany v přímém přenosu.

Musk připustil, že je „svým způsobem“ impulzivní. „Tohle jsem prostě já. Chci tím říct, že jsem byl pod obrovským tlakem, zažíval jsem šílené chvíle,“ řekl, ale popřel, že by byl psychicky nevyrovnaný. „Kdybych byl nevyrovnaný, dávno bych selhal.“

Podle dohody s SEC musí Musk zaplatit 20 milionů dolarů (453 milionů korun) jako pokutu a podřídit se kontrole svých příspěvků ze sociálních sítí. V interview však zdůraznil, že se to týká pouze komentářů, které by mohly ovlivnit trh s akciemi a že mu nikdo nemůže zakázat, aby twitter používal jako formu vlastní prezentace. „Někteří lidé na sebe upozorní účesem, já používám twitter,“ dodal.