Chystané změny centra Benešova už přinesly chválu i kritiku

Přes jedenadvacet tisíc hodin strávili podle benešovské radnice architekti při kreslení svých nápadů do veřejné soutěže na novou podobu dvou centrálních náměstí.

„Obě náměstí po rekonstrukci volají již delší dobu,“ obhajuje akci Helena Kaňková, vedoucí Odboru rozvoje města a správy majetku zejména kvůli nedostatku míst k posezení a ztrátě rázu náměstí. „Malé náměstí se změnilo spíš v ulici, než v náměstí,“ připomněla Helena Kaňková.

Změny a architektonickou soutěž obhajuje a vysvětluje také starosta Petr Hostek. „Změny v centru soutěž řeší formou cibule. K náměstí se budou postupně nabalovat další části města včetně Husovy, Tyršovy a nakonec i Nové Pražské ulice,“ řekl starosta.

Do anonymní soutěže, v níž porota neznala autory návrhů, přihlásilo přes půl stovky architektů ze čtrnácti týmů. Nakonec se devítičlenné komisi, v níž zasedli vedle starosty, místostarosty a zastupitelky Benešova také architekti, absolventka pražské Akademie výtvarných umění nebo odbornice na krajinou a zahradní architekturu, líbil návrh Marcely Steinbachové a Víta Holého z týmu SKUpina.

„Druhé místo získal návrh Pavly Feistnerové, Anny Tomšejové, Kláry Pavlištové a Tomáše Feistnera ve spolupráci s Janem Špilarem a třetí místo bylo uděleno týmu gogolák + grasse, který tvoří ve spolupráci s Pavlou Janečkovou Ivan Gogolák a Lukáš Grasse,“ uvedla Jana Uhrová z oddělení komunikace benešovské radnice s tím, že město udělilo také zvláštní odměnu za návrh týmu The Hong Nhung, Jan Poslušný ve spolupráci s RCNKSK architekti a Adam Preisler.

Ještě loni na podzim informovala benešovská radnice, že vítězné návrhy ocení honorářem 900, 600 a 400 tisíc korun. Podle nejnovější zprávy z radnice si ale nejúspěšnější odnesli 350, 250 a 150 tisíc korun a zvláštní odměnu 50 tisíc korun. Na dalších až 100 milionů korun má ale město přijít samotná realizace záměru. Ještě předtím chce radnice, během dvou následujících let, seznámit s návrhy i veřejnost.

Jenže na sociálních sítích propukla diskuse už bezprostředně po vyhlášení výsledků soutěže. Někteří přispěvatelé hodnotí zamýšlený počin kladně, většina však kriticky.

„Prostě fakt kvalitní a skvělý návrh, který přesně reflektuje Benešov a jeho potřeby. A gratulujeme i městu, že poprvé v historii uspořádalo architektonickou soutěž, která vedla ke skvělému výsledku,“ píší na svém facebookovém profilu členové spolku Archibn.

Takový názor ale nesdílí například blogger Ján Sliacky. „Nevím, jestli si radní myslí, že by potřebovali někdy promlouvat, jak za doby nedávné, k davům pracujících, a chtějí být při tom všemi naslouchajícími dobře viděni…“

Archibn kromě nového prostoru vyzdvihuje také až šest menších kašen a pítek, které vytvoří příjemná místa k zastavení. Jiní přispěvatelé se právě nad tím pozastavují a poukazují na stále se zhoršující situaci s vodou.

Například Alena Haasová stojí spíš o to, aby město předělávalo jen to, co není v dobrém stavu a mělo by více investovat do oprav a údržby. „Když se tento vychvalovaný návrh zrealizuje, bude to jen navoněná bída - úžasné náměstí uprostřed neudržovaného města a opět vyhozené peníze,“ míní.

To Katka Shibalová na facebooku píše: „Buďme rádi, že se aspoň něco konečně začíná dít.“

Archibn to potvrzuje s tím, že „kromě velké plochy, která slouží pro koncerty, trhy, vánoční akce, jarmark nebo ledovou plochu pro bruslení, tu každý najde i spoustu menších, útulných míst ve stínu.“

S takovým názorem ale nesouhlasí někdejší místoastarotka Benešova Táňa Bruková. „Takže se to šilo na přání bratrů z KICu. Ledová plocha na bruslení, koncerty, trhy, a co kolotoč? Kúpí Bohuš děckám kolotoč?“ ptá se Bruková sarkasticky a připomíná ještě, že většina měst vytváří a dbá na to, aby náměstí byla klidná. „Estrády pořádá v místech, kde nenaruší ani provoz, ani klid lidí bydlících v blízkosti. V Benešově má být z náměstí kulturněsportovnětržní parkoviště,“ míní.

Pavel Dvořák z KIC Benešov a zastupitel města fandí vybranému návrhu a slova Táni Brukové odmítá. „Koncerty a trhy se přece na náměstí už konají. Přesto jsem rád, že vyhrál právě uvedený návrh,“ dodal Pavel Dvořák.