Chystáte se na dovolenou? Pozor na čas, lidé si pletou i den odletu!

Začíná doba dovolených, na kterou se těšíme celý rok. Bohužel však nastávají i situace, kdy se těšení může rychle změnit ve zklamání.

A pozor, někdy může dovolená skončit špatně jen tím, že si nenecháme rezervu a na letiště či sraz k autobusu dorazíme pozdě.

Příkladem může být příběh paní I. H., která se na obránce spotřebitelů obrátila s dotazem, zda může po autobusovém přepravci požadovat odškodnění v případě, že z důvodu 1,5hodinového zpoždění autobusové linky jedoucí z Brna do Prahy nestihla s rodinou plánovaný odlet letadla z pražského letiště. Protože se nedostavila včas k odbavení, letenky propadly. Aby se do své cílové destinace dostala, musela si koupit nové.

„Lidé by měli pamatovat na to, že zpoždění nebývají výjimečná. Ne nadarmo bývá v pokynech pro cestující upozornění na nutnost být na letišti dvě hodiny před plánovaným odletem.

Navíc je třeba počítat i s mimořádnými situacemi během cesty na letiště (zácpy, dopravní nehody, poruchy dopravního prostředku a další),“ vysvětlila předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska Marcela Reichelová.

PENÍZE ZPĚT? JEN ZA JÍZDENKU!

Práva cestujícího vůči dopravci se podle občanského zákoníku stanoví takzvanými přepravními řády.

„Doporučujeme tedy vždy prostudovat přepravní smluvní podmínky dané společnosti, ze kterých lze vyčíst, jaká má spotřebitel práva u různých přepravců, ať už se jedná o pravidelnou autobusovou nebo vlakovou dopravu nebo MHD,“ upozornila Marcela Reichelová.

V případě zpoždění však dopravci vracejí zpravidla pouze cenu či její část, kterou jim cestující za autobusovou/vlakovou jízdenku zaplatil.

„S náhradou další škody, která v souvislosti se zpožděním vznikne, nemůže cestující bohužel počítat. Kompenzují se tak pouze obtíže způsobené v dané přepravě, nikoliv už s jiným přepravcem,“ uvedla předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska.

U mezinárodních dálkových spojů (nad 250 km) se práva cestujících řídí evropským nařízením. Pokud dojde ke zrušení či zpoždění plánovaného času odjezdu o více než 120 minut, ukládá dopravci povinnost dát cestujícímu možnost si vybrat mezi pokračováním do cílové destinace za srovnatelných podmínek, nebo vrácením celého jízdného.

„Pokud se stane, že nedostane na výběr, může navíc žádat náhradu škody ve výši 50 procent z ceny jízdného. Má-li cesta trvat déle než 3 hodiny a zpoždění autobusu trvá více než 90 minut, musí dopravce nabídnout jídlo a v případě nutnosti i hotelové ubytování,“ upozornila na pravidla v případě dálkových spojů Marcela Richelová.

DALŠÍ VARIANTA ZPOŽDĚNÍ

Zcela jiná situace může nastat, když pasažérovi uletí navazující letadlo během mezipřistání kvůli zpoždění prvního letadla.

Vše pak závisí na tom, zda cestující koupil celou cestu v rámci jedné rezervace, či koupil každou letenku samostatně.

„V prvním případě se musí letecká společnost o svého klienta postarat. Zdarma ho přesadit na nejbližší možný následující let a v mezičase případně nabídnout občerstvení či ubytování. Pokud je zpoždění větší než 3 hodiny, má cestující současně nárok na kompenzace za zpožděný let, ta se odvíjí od délky zpoždění a vzdálenosti, kterou má cestující urazit,“ vysvětlila šéfka obránců spotřebitelů.

Pokud má cestující letenky koupené zvlášť (často u nízkonákladových letů), musí nést rizika spojená s přestupem sám. Nestihne-li přestoupit, může mu sice vzniknout nárok na stanovenou kompenzaci za zpoždění prvního letadla, musí se však sám postarat o řešení celé situace.

Nejjistější variantou, jak se zbavit zbytečných problémů, je dostatečná časová rezerva. Někdy však ani ta nemusí stačit.

„Na trhu existují pojistné produkty, které klienta pojistí pro případ storna letenky z přesně vymezených důvodů. Mezi nimi může být, ale nemusí i nepředvídatelná situace při přepravě na letiště,“ dodává Marcela Reichelová.

Lidé si někdy spletou i den odletu Mluvčí CK Fischer Jan Bezděk uvedl, že v letní sezoně, kdy na dovolené vyráží hodně turistů, se občas stane, že dorazí na letiště se zpožděním a letadlo jim uletí.



„Zaznamenáváme i případy, kdy lidé přijdou na letiště o den dříve. To je ta lepší varianta. Když dorazí o den později, bývá to pochopitelně složitější,“ odpověděl mluvčí cestovní kanceláře. Lidem, kterým se blíží termín dovolené, posílají cestovní kanceláře pokyny k odletu, ve kterých jsou také upozorněni, aby byli na letišti nejpozději dvě hodiny před odletem a počítali i s možnými zpožděními vlaků a autobusů, kterými na letiště cestují.



„Pokud už dojde k situaci, že náš zákazník let zmešká, snažíme se mu pomoct s řešením situace. Například mu zajistíme místo v nejbližším letu do jeho destinace. Když je to možné, zajistíme mu letenku za co nejnižší možnou cenu. S nějakými náklady na její koupi ale musí pasažéři ,opozdilci’ už samozřejmě počítat,“ dodal Jan Bezděk.