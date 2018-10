Chystáte se stavět, nebo rekonstruovat? Stavebního materiálu se nedostává

Chystáte se stavět dům, nebo rekonstruujete třeba byt? Pak byste si měli stavbu pečlivě rozvrhnout, i co se týká objednávání materiálu. Nemuselo by se na vás totiž dostat. Stavaři si stěžují na nedostatek základního stavebního materiálu, jako jsou třeba cihly, nebo ztracené bednění. Problém se netýká pouze Česka. Týká se v určité míře i celé Evropy.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/archiv

Na Kolínsku problém pociťují lidé ale problém také, dokazuje zkušenost lidí z oboru. „Určitě ten problém je. V podstatě jde o základní materiály, třeba tepelné izolace,“ řekl Roman Procházka, předseda představenstva stavební společnosti VPP. „Nás to úplně nepostihlo, většinou máme vše zabezpečeno v rámci našich stavebnin,“ podotkl.



Problémy mohou nastat, pokud si stavitelé stavbu nenaplánují a najednou potřebují materiál rychle; jenže záhy zjišťují, že například cihly nejsou a musejí dlouho čekat. To může trvat několik týdnů, záleží o jaký materiál se jedná a jaký je o něj pochopitelně zájem.



Situace ale nebývá většinou taková, že by se lidé psali do seznamu, kdy se na ně dostanou třeba cihly. „Pořadníky se nedělají, ale lidé čekají. Dáme jim termín dodání, kdy čekají měsíc, někdy dva. Jeden výrobce nám řekl, že termín dodání bude příští rok v květnu, to je už ale extrém,“ řekl Jan Borovička, který pracuje jako obchodní zástupce ve stavebninách Pro-Doma.



Stavitelům se podle jeho zkušeností nedostává třeba zámková dlažba, ztracené bednění do základů, pálené cihly a izolace. „Problém je celoročně, registrujeme to od půlky tohoto roku. Výrobci prostě nestíhají vyrábět,“ podotkl. Podle expertů z oboru chybějí lidské kapacity jak ve stavebnictví, tak v samotných továrnách na materiál; není se pak čemu divit, že se na stavitele nedostává a musí se na zásoby čekat.



Naopak Jan Fousek, který je vedoucí obchodní divize firmy Woodcote CZ v Kolíně, hovoří pouze o zpoždění. Rozhodně podle něj není situace taková, že by lidé neměli z čeho stavět. „Myslím, že jsme předzásobení. Zpoždění je, ale rozhodně ne katastrofického rázu,“ řekl. Čekání na cihly podle jeho zkušeností ale v jisté míře bylo vždy. Zatímco dříve jste cihly pořídili za tři až čtyři týdny, nyní to může trvat pět týdnů, vysvětluje.

Tady však apeluje na stavitele: nelze žít v chaosu, jak se dnes děje. Dává to smysl: pokud už člověk staví, je důležité si vše včas objednat a nespoléhat se na to, že se dá všechno pořídit hned, když nastane potřeba. „Když to naplánuji, mám, když nenaplánuji, nemám nic. Když stavím, tak musím zajistit ztracené bednění, pak cihly, pak střechu,“ vysvětlil.



Podle Jindřicha Synka, ředitele Střední odborné školy stavební a středního odborného učiliště v Kolíně, může se stavebním boomem a nedostatkem stavebního materiálu souviset také přísnější schvalování hypoték. „Všichni najednou chtějí stavět, tak podle mě stavební boom vyčerpal zásoby,“ řekl.



Samotnou stavební školu ale současný nedostatek stavebních materiálů neohrožuje, podotkl. „Jako škola materiál nekupujeme zákazníkům – ti s tím ale někdy mají problémy,“ řekl. Největší problémy potom podle jeho slov mohou mít obyčejní investoři, co stavějí svépomocí.



Stavební sezona ještě nekončí – stavaři a výrobci materiálů tak očekávají, že problém může ještě přetrvávat klidně i do zimy. Poté může poptávka klesnout, protože se nebudou stavět hrubé stavby.



Že se více staví, dokazují i data Českého statistického úřadu. V srpnu meziročně narostla stavební produkce o 11,9 procenta, pozemní stavitelství hlásí nárůst oproti minulému roku o 10,3 procenta, produkce inženýrského stavitelství dokonce o 15,8 procenta.