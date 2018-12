Parkoviště v Komenského ulici v Třebíči je vybaveno takzvaným chytrým systémem parkování. Řidiči díky tomu prostřednictvím infotabulí u silnic vidí, kolik je na parkovišti volných míst, nemusejí na ně vjíždět a hledat. V povozu je asi měsíc. Po Novém roce přibude „vylepšení“. Díky němu bude moci městská policie on-line kontrolovat, zda řidič neparkuje déle, než si zaplatil.

„U parkovacího automatu přibude klávesnice. Nejdřív zaparkuji, zapamatuji si číslo namalované na asfaltu, pak půjdu zaplatit a naťukám na klávesnici číslo parkovacího stání. Zaplatím a pokud překročím časový limit, který mám placený, strážníkům přijde prostřednictvím elektronické aplikace hláška na tablet či mobil,“ vysvětlil třebíčský místostarosta Vladimír Malý (ČSSD).

„Teď se kontrolují lístky. Nemyslím si, že když někdo překročí o dvě minuty, strážníci natvrdo přijedou a budou pokutovat. Domnívám se, že to bude v rozumné toleranci. A nemyslím ani, že by to odrazovalo od parkování,“ odpověděl Malý na otázku, jak přísný přístup městská policie zvolí a zda se spíš řidiči nezačnou parkovišti vyhýbat.

Bude i další?

Chytré parkoviště je ve městě pilotní projekt. Zda v dohledné době přibude další takové na mapě Třebíče, místostarosta Malý zatím nechtěl předpovídat. „Nejprve si vyhodnotíme po nějakém čase fungování toho prvního, pak se uvidí,“ řekl.

Řidiči se o volných místech můžou informovat nejen prostřednictvím infotabulí, které jsou u silnice cestou od gymnázia, z Boroviny a u Podklášerského mostu. Ale slouží k tomu i aplikace pro chytrý telefon a webové stránky www.spinpark.cz. Tam si řidič zadá město a konkrétní parkoviště a dozví se aktuální stav. Z webových stránek je zřejmé, že stejné parkoviště je jedno soukromé v Brně v Lidické ulici a čtyři veřejná v Písku.

Když nasněží

Senzory, které detekují přítomnost nebo nepřítomnost vozidla, jsou uloženy osm centimetrů pod asfaltovým povrchem. Patentovaný systém využívá změny v geomagnetickém poli země.

Unikátní technologie podle výrobce bezchybně funguje i v nepříznivém počasí. Jak je to ale při sněžení, kdy řidiči nevidí namalované bílé čáry a čísla na asfaltu? „Solí se to, odklízí se sníh, myslím, že jsou parkovací místa dobře rozpoznatelná i v horším počasí,“ dodal místostarosta Vladimír Malý.

Za přebudování obyčejného parkoviště na Komenského náměstí v Třebíči na „chytré“ město zaplatilo okolo 2,3 milionu korun. Je na něm 117 parkovacích míst.