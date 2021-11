„I když se o tomto trendu mluví delší dobu, nastal čas, kdy do toho lidé budou ochotni konečně trochu investovat,” tvrdí Jan Mayer, výkonný ředitel internetového nákupního rádce. Deník se zeptal na předpověď i dalších online prodejců.

Velkým hitem podle Mayera budou elektrokoloběžky, a to jak pro děti tak pro dospělé. Objevovat se stále budou i herní konzole. Mezi hity se objeví i dražší a neotřelé dárky jako domácí výčepní zařízení nebo paddleboardy. „Pro děti budou hitem jakékoliv dárky s motivem Tlapkové patroly,“ dodal.

Trocha rozmazlování

Prodeje hraček se každoročně před Vánoci zvyšují. Podle online obchodu Alza.cz nejen tradiční značky Lego, letos se daří také kategorii panenek značek Mattel a Baby BORN.

„Velký zájem očekáváme vzhledem k novému filmu o licencované produkty Tlapkové patroly. Výrobce Hasbro zase přichází s novou, propracovanější figurkou Baby Yoda, což byl hit loňských Vánoc,“ oznámil obchodní ředitel společnosti Ondřej Hnát.

Přestože mnozí lidé pociťují dopady pandemie a mají obavy z ekonomických výhledů, podle Mayera si na Vánoce nákupy dopřejí.

„Obecně budou lidé letos klást velký důraz na to, aby si udělali opravdu radost a trochu se po tom vypjatém období rozmazlili. I když to bude znamenat pro každého něco jiného, budou to dárky, které by si třeba v předchozích letech lidé nepořídili,” míní výkonný ředitel Heureky.

Hity Vánoc 2021



Heureka.cz

Elektronika pro teenagery: elektrokoloběžky, bezdrátová sluchátka a bezdrátové reproduktory, herní konzole



Dárky pro děti: Kromě všeho s Tlapkovou patrolou to budou interaktivní hračky, nebude chybět Lego a také velké interaktivní stolní hry.



Zajímavý tip: V ostatních kategoriích sázíme na chytrou domácnost (robotické vysavače a různé chytré osvětlení domácnosti), výčepní zařízení a nebo “netradiční” kosmetika - pro chlapy kosmetické přípravky na vousy a ‘kule’; pro ženy dražší epilační strojky a galvanické žehličky a přístroje na péči o pleť.



Alza.cz

Elektronika pro teenagery: nové modely telefonů, herní konzole



Dárky pro děti: stavebnice Lego, dobře se letos daří kategorii panenek značek Mattel a Baby BORN. Velký zájem očekáváme vzhledem k novému filmu o licencované produkty Tlapkové patroly, Výrobce Hasbro zase přichází s novou, propracovanější figurkou Baby Yoda, což byl hit loňských Vánoc. Věříme, že velký úspěch bude mít také například Mega sada Gravitrax.



Zajímavý tip: Z naší nabídky v segmentu beauty očekáváme velký úspěch nově autorizovaného plného sortimentu oblíbených šperků Pandora nebo dermokosmetiky.



CZC.cz

Elektronika pro teenagery: bezdrátová sluchátka Apple AirPods, herní konzole a herní příslušenství jako jsou herní sluchátka, klávesnice a myši nebo mobilní telefony



Dárky pro děti: stavebnice Lego



Zajímavý tip: Tradičně se dobře prodávají chytré náramky nebo hodinky a roste také obliba robotických vysavačů. Letos bude hitem robotický vysavač s mopem Roborock S7.



Datart

Elektronika pro teenagery: Jako každoročně mobilní telefony, herní konzole, sluchátka a tablety.



Dárky pro děti: -



Zajímavý tip: Loni byly v oblibě také drony, očekáváme, že se mezi vánočními dárky objeví i letos.