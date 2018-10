Cíl se vzdaluje. Navzdory podpoře obnovitelných zdrojů světové emise rostou

Do roku 2050 budou obnovitelné zdroje a jaderné elektrárny pokrývat polovinu globálních energetických potřeb. Klimatické cíle lidstva jsou přesto ohroženy. Tvrdí to studie norské společnosti DNV GL. Její závěry podpořili i další odborníci v čele s šéfem Mezinárodní energetické agentury (IEA) Fatihem Birolem.

Studie přitom na rozdíl od většiny podobně zaměřených prognóz předpokládá, že už kolem roku 2035 dosáhne světová spotřeba energií vrcholu a pak začne klesat. Zajistit to má především digitalizace řízení výroby a spotřeby elektřiny i nástup elektromobility. Do roku 2027 by tak mělo být každé druhé nové auto v Evropě na elektřinu.

Ředitel německé pobočky DNV GL Andreas Schröter dokonce předpovídá, že elektřina bude v budoucnu tak levná, že proud pro nabíjení elektromobilů bude částečně zdarma. Autoři studie předpovídají, že současný 80procentní podíl uhlí, plynu a ropy na světové výrobě elektřiny poklesne po roce 2050 pod 50 procent.

Závazky z Paříže v nedohlednu

Přesto vyznívají závěry studie DNV GL pesimisticky. Průměrná teplota planety se podle nich do roku 2100 zvýší o 2,6 stupně, což je o pětinu víc než globální cíl přijatý Pařížskou klimatickou dohodou z roku 2015. A jeho překročení podle většiny světových klimatologů povede k nezvratným klimatickým změnám.

Šéf IEA Fatih Birol na konferenci Global Wind Energy v Hamburku prohlásil, že větrná energie se do deseti let stane největším zdrojem elektřiny v Evropě. Zároveň ale konstatoval, že „naděje, že se podaří obnovit globální ochranu klimatu, nebyla naplněna“. V letech 2014 až 2016 globální emise oxidu uhličitého jen stagnovaly, a vloni dokonce vzrostly o 1,4 procenta a dále se zvyšovaly i v prvních osmi měsících letošního roku. Podle německého listu Die Welt tak šéf IEA „vymaloval perspektivy světového větrného průmyslu jasnými barvami na tmavém pozadí“.

Také ředitel Světové meteorologické organizace (WMO) Petteri Taalas před několika dny oznámil, že cíle Pařížské dohody v oblasti klimatu jsou ohroženy, a podpořil úsilí EU snížit do roku 2030 produkci oxidu uhličitého ještě víc, než bylo plánováno.

Jadernou štafetu přebírá Asie

Podle aktuální prognózy IEA se má v Evropě do roku 2040 snížit podíl jaderných elektráren, které přitom v současnosti představují nejrobustnější bezemisní zdroj, ze současné čtvrtiny na pouhých 16 procent. Tento výpadek by ale z hlediska světových emisí mohl částečně nahradit rozvoj jaderné energetiky v Asii. Díky němu je i nyní celosvětově do energetické sítě stále připojováno více jaderných bloků, než jich je odstavováno.

V roce 2017 byly v Asii spuštěny čtyři nové bloky a v letošním prvním pololetí dalších pět. Ve výstavbě je v současnosti ve světě dalších 49 reaktorů, z toho 14 v Číně, sedm v Indii, pět v Rusku, po čtyřech v Jižní Koreji a Spojených arabských emirátech. Další se staví v Turecku, Bangladéši, Argentině, ve Finsku, Francii, Bělorusku a na Slovensku.