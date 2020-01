Česká China Tours ruší zájezdy do Číny. Klientům nabízí dvě varianty řešení

Česká cestovní kancelář China Tours ruší kvůli výskytu koronaviru všechny zájezdy do Číny i do Tibetu, plánované na letošní první pololetí. Klienti si podle jejích zástupců mohou vybrat mezi vrácením záloh a nabídkou zájezdu do jiné země.

Lékaři v ochranných oblecích v jedné z nemocnic v čínském Wu-chanu. | Foto: Profimedia