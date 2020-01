Ze tří přímých letů zruší aerolinka jeden s odletem v pondělí. V nabídce zůstanou i nadále dva lety týdně s mezipřistáním v Si-an, celkově tak bude dopravce nabízet čtyři lety z Prahy týdně.

„Dovolujeme si vás informovat, že China Eastern Airlines ruší od 1. 3. 2020 pondělní lety MU708/707 mezi Prahou a Šanghají,“ napsaly aerolinky českým prodejcům.

Lety jsou již vymazány z rezervačního systému, místo toho nabízí aerolinky v pondělí spojení přes jiná evropská města s přestupem. Přímé lety do Šanghaje do konce února nabízí aerolinky v pondělí, úterý a sobotu, s mezipřistáním v Si-an v neděli a čtvrtek.

China Eastern Airlines létají do Prahy od roku 2016, na linku nasazují letadlo Airbus A330-300. Časopis Respekt včera uvedl, že rušení linky do Pekingu může souviset s čínským tlakem vůči Česku nebo s nedávnou kritikou Číny prezidentem Milošem Zemanem za nedodržené investice v Česku.

Žádné další informace

„V tuto chvíli nemáme od dopravců další informace o změnách v letovém řádu. Situace se může pochopitelně z provozních či jiných důvodů měnit a tyto změny jsou vždy na rozhodnutí dané letecké společnosti. Ohledně dalších podrobností se doporučujeme obrátit přímo na leteckou společnost,“ řekla mluvčí Letiště Praha Kateřina Pavlíková.

V roce 2019 využilo přímých leteckých spojení mezi Prahou a Čínou celkem 188 000 cestujících v obou směrech. Jedná se ovšem o všechny cestující na přímých linkách bez ohledu na národnost, turisté čínské národnosti do Prahy cestují také na jiných nepřímých linkách s přestupem.

Podle ředitelky prodeje letenek Student Agency Věry Janičinové by případné zrušení přímého spojení Prahy s Šanghají cesty tuzemských zákazníků do Asie příliš neovlivnily. „Většina z nich preferuje cestování například se společností Emirates s přestupem v Dubaji. A to jak pro cesty do hlavního čínského města, tak například do Hongkongu či Šanghaje,“ řekla Janičinová.

Přímá letecká spojení z Prahy do Číny:

Hainan Airlines – Peking – 3× týdně – zahájení 2015

China Eastern Airlines – Šanghaj – 5× týdně – 2016

China Eastern Airlines – Si-an – 2× týdně – 2017 (mezipřistání na lince do Šanghaje)

Sichuan Airlines – Čcheng-tu – 2× týdně – 2016