Čína souhlasila se snížením cel na americká auta, potvrdil Trump

Peking v rámci odvetných opatření za americká cla v červenci zavedl na vozy vyráběné v USA mimořádné clo ve výši 25 procent, takže celkový tarif dosáhl 40 procent. Trump minulý týden nadřídil úřadům přezkum těchto čínských cel. Spojené státy nyní na dovoz osobních vozů z Číny uplatňují sazbu 27,5 procenta.

Každé snížení nebo zrušení dodatečných cel je přínosem pro výrobce automobilů, jako jsou Tesla, BMW a Daimler, kteří vyrábějí automobily v USA a vyvážejí je do Číny. Dodatečná cla zpomalila prodeje dovážených automobilů na čínském trhu, který je největší na světě a který zřejmě vykáže letos první propad za více než dvacet let.

China has agreed to reduce and remove tariffs on cars coming into China from the U.S. Currently the tariff is 40%.