Peking staví supermoderní letiště. Bude nejrušnější na světě

Díky této investici by Čína měla přeskočit USA a stát se lídrem v oblasti letecké dopravy, pokud jde o celkový počet odbavených osob. Aktuálně prochází nejvíce cestujících branami Hartsfield-Jacksonova letiště v Atlantě. Zdejší personál stihne ročně odbavit podle žebříčku ICA téměř 104 milionů pasažérů. Cílem Pekingského mezinárodního letiště Daxing je tuto hranici ještě o dalších pětadvacet milionů lidí překonat.

New images of Beijing's Daxing International Airport, opening next year (via BUCG) https://t.co/wcvRo0JGwr pic.twitter.com/kNA68pTA1F