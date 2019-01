Léta slibované lázně budou. Smlouvu o prodeji pozemků v Pasohlávkách u Nových Mlýnů za 380 milionů podepsala v úterý před polednem v Brně společnost Thermal Pasohlávky s čínskou firmou RiseSun.

Vizualizace připravované lázeňské zóny v Pasohlávkách na Brněnsku. | Foto: Robert Ševčík, Pam Arch

Slavnostního aktu se zúčastnil i velvyslanec Čínské lidové republiky Zhang Jianmin a hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

Pozemky stály necelých 380 milionů korun. „Jsme velice rádi, že po téměř třech letech příprav se nám podařilo dokončit veškeré úkony k nákupu pozemků a zahájení projektu. Čeká nás náročný úkol, a to získat stavební povolení, doladit detaily a zahájit stavbu lázní. Věřím, že za pár let lidé navštíví lázně v Pasohlávkách,“ konstatoval představitel kupující společnosti RiseSun Healthcare and Tourism CZ Xu Jie.