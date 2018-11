Čínská cenzura v akci. Aplikace odmítá přeložit politicky nevhodné výrazy

Překladač pro mobilní telefony od čínské společnosti iFlytek cenzuruje některé výrazy, které se neslučují s ideologií v Číně vládnoucí komunistické strany. Podle zpravodajského serveru South China Morning Post (SCMP) si tak uživatelé nepřeloží výrazy jako „nezávislost“ nebo jméno zakázané postavičky Medvídka Pú.

Čínská firma iFlytek patří mezi světové lídry na trhu vývoje umělé inteligence a aplikací s technologií rozpoznávání hlasu. Ze svého překladače vyřadila citlivé výrazy pravděpodobně v reakci na vládní snahu o „vyčištění“ internetového obsahu.

Verze aplikace pro operační systémy Android podle SCMP cenzuruje například výraz „nezávislost“, jméno čínského prezidenta Si Ťin-pchinga nebo název náměstí Nebeského klidu v hlavním městě Pekingu, kde došlo v červnu 1989 ke krvavému potlačení demonstrace, během kterého zemřely tisíce civilistů.

Medvídek Pú

V některých případech překladač zpracuje pouze část věty a „závadné“ spojení vynechá, jindy nenabídne žádné výsledky. Na cenzuru upozornila na twitteru softwarová expertka Jane Manchun Wongová, která se zabývá odhalováním skrytých funkcí a zajímavostí v programech a aplikacích.

China-based iFlyTek Translator app censors politically-sensitive phrases pic.twitter.com/La8yobkPCH — Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 24, 2018

Podle reportérů SCMP překladač blokuje i jméno oblíbené kreslené postavičky Medvídka Pú, v originále Winnie the Pooh. „Jméno Winnie aplikace nepřeložila vůbec, z názvu seriálu ‚Winnie and Friends‘ přeložil jen druhou část,“ uvádí deník. Čínskému režimu se populární medvídek se zaoblenými tvary znelíbil poté, co k němu internetoví vtipálci přirovnávali prezidenta Si Ťin-pchinga.

Cenzura překladů není běžná

Aplikace iFly Translate slouží k překládání mluveného slova. Každou hlasovou nahrávku podle Wongové odesílá na servery společnosti, které ji před zobrazením výsledků zpracovávají. Test SCMP přitom ukázal, že ve verzi pro systém iOS od společnosti Apple zatím k cenzuře nedochází.

Čína přitom regulaci či blokování politicky citlivých slov a frází přímo nenařizuje. Podle zdroje ze společnosti iFlytek, který si nepřál být jmenován, firma k opatření přistoupila proto, že její technologie nacházejí využití při řadě významných událostí v zemi.

Více než 500 překládacích zařízení například obdrželi turisté během výroční asijské konference v provincii Chaj-nan. Služby iFlytek využila čínská vláda i při zářijové Mezinárodní konferenci o inovacích a rozvoji v průmyslu v Šanghaji.

Blokování překladačů přitom není obvyklé ani v takové zemi, jakou je Čína. Konkurenční aplikace Baidu Translate například stejná spojení neblokuje.