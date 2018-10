Čínský ekonomický růst zpomaluje. Je nejnižší za posledních devět let

„Zpomalování ekonomiky je stále výraznější, a to i přes snahy čínských úřadů o podporu domácích investic a posílení ekonomiky. Domácí poptávka se nakonec ukázala být slabší, než neočekávaně silný export,“ vysvětluje japonský ekonom Kota Hirayama.

Podle odborníků může vývoj čínské ekonomiky představovat celosvětové riziko. „Podle našich analýz může být Čína jedním z epicenter finanční krize,“ říká ekonom Jan Bureš ze společnosti Patria Finance, podle něhož je země za vrcholem finančního cyklu.

„Ukazuje se, že řada úvěrů byla v minulosti poskytnuta nerozvážně. Jejich růst se zastavil a ceny nemovitostí začínají klesat. To nutně negativně dopadá na investice, které v Číně tvoří přes polovinu HDP. Výrazně více, než je v takto velkých ekonomikách běžné,“ uvádí Bureš.

China economy at slowest pace since 2009 - https://t.co/V4TQkEtI42 - Image copyright Getty Images China has reported its slowest quarterly growth rate since the global financial crisis.The growth figure for the July to September quarter was 6.5% from a year earlier, the Nati… pic.twitter.com/pDJMoT8NlE