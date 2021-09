Pokračující nedostatek čipů v letošním roce připraví globální automobilový průmysl na tržbách o 210 miliard dolarů (přes 4,5 bilionu Kč). Předpověděla to podle serveru CNBC poradenská společnost AlixPartners. Výrazně tak zhoršila svůj květnový výhled, podle kterého měl automobilový průmysl letos kvůli nedostatku čipů přijít o tržby v hodnotě 110 miliard dolarů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.