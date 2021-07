Tuzemské automobilky letos předpokládají produkci okolo 1,3 milionu vozů, o 150.000 víc než loni, kdy výrobu zasáhly výpadky kvůli koronaviru. "V dosavadním průběhu roku je cítit rostoucí poptávka po nových vozech, avšak nedostatek čipů nás brzdí - omezuje modelovou nabídku dealerů a prodlužuje dodací lhůty, v některých případech dokonce omezuje výrobu. Odhadujeme, že nebýt tohoto problému, produkce mohla být zhruba o dalších pět procent vyšší," podotkl Petzl.

Ve Škodě Auto odstavily některé provozy již ve středu. Podle předsedy podnikové rady Jaroslava Povšíka nedostatek čipů a související rušení výrobních směn zatím zaměstnanost neohrožuje. "Jsme schopni v krátké době pohupovat s personálem nahoru a dolů. Jedná se o vysoce kvalifikovaný a stabilizovaný personál," řekl ČTK Povšík. Pokud firma zruší výrobní směnu, dostávají zaměstnanci 85 procent průměrné mzdy, kam se započítávají i mimořádné roční bonusy. Podle Povšíka nedokončené vozy ale komplikují proces a prodlužují dodávky. Navíc je nutné hledat plochy, kde lze odstavit vozy, které čekají na dokončení, doplnil.

Rušit směny kvůli nedostatku polovodičů a jiných materiálů na trhu musí budějovický Bosch i dačická THK Rhythm Automotive Czech. "Zákazníci snižují objednávky v krátkém časovém horizontu, a tak často nemůžeme reagovat jinak než rušením již naplánovaných směn," sdělil ČTK Milan Šlachta, jednatel českobudějovického závodu Bosch, jenž patří do skupiny největšího výrobce komponentů do aut. Dačická THK jedná o rušení směn s odboráři. "Zatím nechceme přistoupit k dramatičtějším věcem jako snižování stavů, ale situace je krajně nejistá a nevidíme světlo na konci tunelu. Zákazníci by rádi vyráběli, ale nemají z čeho, takže nám zakázky posouvají," řekl ČTK finanční ředitel firmy Ladislav Černý. Vedle čipů jsou podle Černého problémy se zámořskou dopravou, cenami komodit či dostupností. Komplikace nastaly také po záplavách v Německu, kdy subdodavatelé THK museli zavřít, aby dali provozy do pořádku, dodal.

Dopad na jihomoravské firmy

Nedostatek čipů v automobilovém průmyslu dopadá i na jihomoravské firmy. Společnost Retex z Moravského Krumlova, která dodává pro automobilový průmysl netkané textilie, zaznamenala zhruba o 30 procent méně zakázek. Propad obchodu v divizi automotive očekává i břeclavský Gumotex zpracovávající plasty. "Můžeme však pouze spekulovat, zda je příčinou pouze nedostatek čipů, nebo i jiné skutečnosti. Za rok 2021 předběžně očekáváme desetiprocentní propad obchodu proti plánu. Tržby divize automotive se pohybují nad dvě miliardy korun a tvoří přibližně dvě třetiny obratu celé skupiny," sdělil generální ředitel koncernu Gumotex František Řezáč.

Od července pociťuje významnější propad objednávek a výroby také společnost Isolit Bravo z Jablonného nad Orlicí. Podnik se zabývá výrobou domácích spotřebičů, autodopravou, hobby technikou, ale především autoprůmyslem. Nástrojárna a lisovna, které vyrábějí díly pro automobilky, obstarávají 83 procent obratu. Podle majitele firmy Kvida Štěpánka není zatím propad tak velký, aby se nedal řešit dovolenými nebo snížením počtu agenturních zaměstnanců. Továrna se sice víc může zaměřit na ostatní výrobní segmenty, ale to majitel společnosti nevidí jako přiliš reálné.

Naopak brněnská společnost Awec, která dodává automobilovému průmyslu strojírenské díly, pokles poptávek zatím nepocítila. Předpokládá, že situace na světovém trhu firmy na konci dodavatelského řetězce teprve postihne. S poklesem poptávky se nesetkala ani Strakonická ČZ s více než 1100 zaměstnanci. Dodává nejen výrobcům aut, ale i firmě John Deere, jež vyrábí traktory. "Spíš se musíme hodně činit, abychom byli ve stavu plnit objednávky. Teď je celozávodní dovolená, ovšem některé výrobní celky pár dní pojedou, aby zajistily požadavky zákazníků," řekl ČTK mluvčí ČZ Jan Pěnkava. Kvůli nedostatku materiálu nebo dílů v automobilovém průmyslu nemusel zatím omezovat výrobu ani jihlavský Bosch Diesel, který se zaměřuje na výrobu vstřikovacích zařízení do naftových motorů. Objednávky od zákazníků se nadále pohybují na vysoké úrovni, sdělil ČTK mluvčí Bosch Group Pavel Roman.

Nedostatek mikročipů, který už delší dobu trápí celý svět, možná přetrvá do příštího roku. Letos nejvíce zasáhl automobilový průmysl, dodávky pro toto odvětví by se ale mohly relativně brzy zlepšit, myslí si analytici. Čína totiž převezme část výroby, kterou nedokázali uspokojit výrobci z Tchaj-wanu. V jiných odvětvích ale problémy vydrží déle a jako další by nedostatek čipů mohl brzy zasáhnout výrobce chytrých telefonů.

Německé Centrum pro automobilový výzkum (CAR) odhadlo, že se letos kvůli čipům nevyrobí 5,2 milionu osobních aut. Podle CAR bude automobilové odvětví s nedostatkem čipů bojovat až do roku 2023 a celkově bude výpadek výroby kvůli nedostatku čipů mezi roky 2021 a 2023 činit 8,1 milionu vozů, upozornil časopis Forbes.