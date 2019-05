Dodávka čisté ropy by ropovodem Družba měla překročit hranici České republiky podle stávajícího plánu v pondělí 27. května v odpoledních hodinách. ČTK to dnes odpoledne řekla mluvčí státního provozovatele ropovodů Mero Radomíra Doležalová. Mírně tak upravila dopolední vyjádření předsedy Správy státních hmotných rezerv (SSHR), který uvedl, že v pondělí by měla ropa přitéct do rafinerie petrochemického holdingu Unipetrol v Litvínově.

Uzavírání ropovodu - Pracovník rafinérské společnosti uzavírá potrubí s ropou. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Do litvínovské rafinerie teče od 1. května ze státních rezerv, vystačit by ji podle dřívějších informací měla do konce května. Stát Unipetrolu poskytl dvě zápůjčky, obě v množství více než 100.000 tun ropy. Švagr dnes uvedl, že další zápůjčku už Unipetrol požadovat nebude. Do ropovodu Družba, kterým teče ropa i do Česka, se minulý měsíc dostala surovina znečištěná organickým chloridem. Může poškodit rafinerie. Země napojené na ropovod proto dovoz ruské ropy zastavily.