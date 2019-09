Zatím dva zájezdy české pobočky cestovní kanceláře Neckermann skončily předčasně. Ostatní klienti firmy pokračují v dovolené podle plánu, část z nich však musela pobyt zaplatit ze svého. Společnost jim náklady slíbila vrátit. CK nyní jedná o osudu říjnových zájezdů, prodané dovolené pro asi 350 zákazníků do konce září už zrušila. ČTK to řekl mluvčí společnosti Jan Šrámek.

Prodejní místo české cestovní kanceláře Neckermann v Praze | Foto: ČTK

V současnosti je v cizině zhruba 800 zákazníků CK Neckermann. Tuzemská pobočka CK Neckermann je součástí britské kanceláře Thomas Cook, která v pondělí vyhlásila bankrot a vstoupila do likvidace. Návrh na insolvenci v týdnu podaly také rakouská, německá a polská divize skupiny. O budoucnosti české pobočky se v současností jedná, rozhodnout by se mělo do konce září.