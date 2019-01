České ekonomice by prospěl opatrný růst úrokových sazeb, a to o čtvrt procentního bodu. V rozhovoru to uvedl člen bankovní rady Aleš Michl. Opatrnost je na místě podle něj hlavně kvůli nejistému vývoji v zahraničí, především v Německu.

"Ekonomice by prospěl opatrný růst úrokový sazeb o 0,25 procentního bodu. A to opatrný říkám proto, že sleduji vývoj v Německu a zahraničí a nechci signalizovat dopředu víc než jedno zvýšení. Když se podívám na českou ekonomiku, tak tam je to jasné, růst úrokových sazeb. Když se podívám na Německo, tak tam jsem opatrný," uvedl Michl.

Německá ekonomika ve třetím čtvrtletí ve srovnání s předchozími třemi měsíci klesla o 0,2 procenta. Zaznamenala tak první mezičtvrtletní pokles od prvního čtvrtletí 2015. Hrubý domácí produkt (HDP) Německa se pak za celý loňský rok zvýšil o 1,5 procenta, což je nejpomalejší tempo růstu za posledních pět let. Německá ekonomika je největší v Evropě a je na ní závislá řada českých podniků.

Michl uvedl, že je třeba pokračovat ve zvýšení úrokových sazeb s tím, že by ekonomika měla po deseti letech nezápornou klíčovou úrokovou sazbu. "Když je teď inflace na dvou procentech, tak by se repo sazba (základní úroková sazba) dotáhla na inflaci a měli bychom nezáporné úrokové sazby. Banky by na to mohly reagovat zvýšením úroků na spořicích účtech, lidé větším zájmem o spoření a ekonomika by byla lépe připravena na případné zpomalení," dodal s tím, že míra úspor domácností je nyní nižší než před krizí v roce 2008.

Loni se zvyšovalo pětkrát

V loňském roce ČNB zvýšila úrokové sazby pětkrát. Na zasedání v prosinci je ale nechala beze změny na 1,75 procenta s tím, že nižší inflace a vnější faktory tlumí potřebu se zvyšováním úroků spěchat. Michl společně s členem bankovní rady Vojtěchem Bendou hlasovali na prosincovém jednání rady pro zvýšení základní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu. Další měnové jednání se uskuteční na počátku února.

Guvernér ČNB Jiří Rusnok v prosinci po jednání rady uvedl, že zvýšení úrokových sazeb bude zřejmě letos nezbytné, ale bude to pozvolnější než loni. Člen bankovní rady Oldřich Dědek nedávno uvedl, že ČNB bude i nadále zvyšovat úrokové sazby. Nicméně je podle Dědka mít na paměti vnější podmínky a uvolněnou politiku ostatních centrálních bank.

Michl se společně s Tomášem Holubem stal členem bankovní rady loni v prosinci. V radě nahradili viceguvernéry ČNB Mojmíra Hampla a Vladimíra Tomšíka, kterým vypršelo druhé funkční období a na třetí již nemohli kandidovat.