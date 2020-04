"V minulosti jsme reagovali na uvolněné úvěrové standardy a nadměrně optimistická očekávání zpřísněním hypotečních ukazatelů. Teď, kdy je ekonomika zasažená pandemií koronaviru, se ale mohou stát takto nastavené úvěrové standardy nadměrně přísnými. Proto jsme učinili naše dnešní rozhodnutí," uvedl guvernér Jiří Rusnok.

V případě ukazatele LTV mohou banky nadále uplatnit pětiprocentní výjimku pro hypotéky s vyšším ukazatelem LTV. Dosavadní možnost poskytovat maximálně 15 procent celkového objemu hypoték s LTV mezi 80 až 90 procenty pak ČNB zrušila. Úpravy ukazatele LTV se podle ČNB netýkají tzv. investičních hypoték.

Podle ukazatele DTI, který byl zrušen, neměl dluh žadatele o hypotéku překročit devítinásobek ročního čistého příjmu. K omezením hypotečního trhu vedl ČNB v minulosti rychlý růst cen nemovitostí i objemu úvěrů na bydlení. Banka se obávala, že v případě zhoršení ekonomického vývoje by se mohla řada domácností s hypotékou dostat do problémů se splácením, což by se dotklo následně i bank.

Doporučení bankám

Veškerá omezení hypoték ze strany ČNB mají podobu doporučení bankám, protože dosud neexistuje zákon, jímž by si ČNB mohla tato pravidla vynutit. Banky se nicméně těmito doporučeními většinou řídí. Novelu Sněmovna v lednu prozatím schválila v prvním čtení. V návrhu novely je také snadnější přístup k hypotékám pro mladé do 36 let.

Bankovní rada dnes také rozhodla o odložení projednání Zprávy o finanční stabilitě 2019/2020 o jeden měsíc, a to na 18. června 2020. Důvodem je získání času na lepší kvantifikaci dopadů koronavirové pandemie na domácí finanční sektor.