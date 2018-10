Zpřísnění podmínek nahnalo bankám klienty. Objem hypoték v září výrazně vzrostl

Hypoteční trh zažil v září svůj očekávaný vrchol, když si do banky pro hypotéku přišlo 9158 klientů, tedy největší počet od loňského prosince. A to i přes to, že průměrná úroková sazba vzrostla na 2,57 procenta. Může za to Česká národní banka (ČNB), která od října výrazně zpřísnila pravidla pro poskytování hypoték.

dnes 10:30 SDÍLEJ:

Podle ukazatele Fincentrum Hypoindex se září 2018 zařadilo mezi nejúspěšnější letošní měsíce. Sjednáno totiž bylo o 678 smluv o hypotečním úvěru více než v srpnu a o 918 více než v září loňského roku. Objem sjednaných hypoték přitom dosáhl 20,8 miliardy korun, což je výrazně nadprůměrné číslo, když průměrný měsíční objem letos činí přibližně 17,5 miliardy. ČTĚTE TAKÉ: Nejvyšší správní soud vyhověl ČNB. Kampelička WPB Capital pokračuje v likvidaci Zájem o hypotéky byl ale v září spíše skokový. Po zpřísnění podmínek, které platí od začátku října, na hypotéku nyní nedosáhne až čtvrtina žadatelů, kteří na ni v září ještě dosáhli. Od tohoto data totiž platí, že výše dluhu žadatele nesmí překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu a současně by zájemce o hypotéku měl na splátku dluhu vynakládat maximálně 45 procent svého čistého měsíčního příjmu. „V klidu ale nemohou zůstat ani ty domácnosti, které už si nemovitost na hypotéku pořídily. Nová přísnější pravidla by totiž měla platit také při refinancování hypotečního úvěru, pokud zároveň dojde k navýšení hodnoty jeho jistiny. Problémy tak budou mít hlavně tam, kde si hypotéky brali takzvaně na krev a nemají dostatečné příjmy,“ upozornil Evžen Korec, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Ekospol. Zvyšování úrokových sazeb Ke konci září ČNB letos již počtvrté zvýšila základní úrokové sazby. Ty ale tentokrát vzrostly pouze nepatrně, totiž ze srpnové úrovně 2,53 na 2,57 procenta. Vzhledem k historickým údajům ale úrokové sazby stále zůstávají relativně nízko. Podle ukazatele Fincentrum Hypoindex byla vůbec nejvyšší úroková sazba v srpnu roku 2008, kdy se hypotéky poskytovaly s průměrnou úrokovou sazbou 5,8 procenta. Měsíc Počet hypoték Objem hypoték (v mld. korun) Úroková sazba leden 2018 7 783 16,5 2,28 únor 2018 7 446 15,96 2,36 březen 2018 9 087 19,25 2,46 duben 2018 7 896 16,87 2,51 květen 2018 7 819 16,76 2,51 červen 2018 9 030 19,38 2,49 červenec 2018 7 016 15,386 2,50 srpen 2018 8 475 18,788 2,53 září 2018 9 153 20,805 2,57 celkem 73 705 159,699 Od října se dá očekávat výraznější ochlazení hypotečního trhu. „Průměrná sazba hypoték se na přelomu roku pravděpodobně ocitne v blízkosti tří procent, přičemž další růst sazeb nastane v roce 2019. Do konce příštího roku by se sazby mohly dostat do pásma 3,75 až čtyř procent. Hypotéka zkrátka znovu bude „luxusním“ produktem, na který podstatná část tuzemských domácností bude muset zapomenout,“ uzavřel hlavní ekonom společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda. ČTĚTE TAKÉ: Kšefty s pozemky? Exšéf Správy železniční dopravní cesty skončil

Autor: Redakce