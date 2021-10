"Rostoucí sazby jsou a budou realitou. Firmy se budou muset s tímto faktorem vyrovnat, další postupný nárůst bude patrně pokračovat i v budoucnu. Na rozdíl od jiných politik je tento krok předvídatelný a již loni jsme ho firmám avizovali. Zvýšení úrokových sazeb přinese vyšší náklady na financování v Česku. Firmám tak porostou v době potřeby oživení ekonomiky další náklady. Na druhou stranu jsou kroky ČNB transparentní a rozumíme, že musí reagovat na vysoké inflační tlaky," řekl ČTK analytik svazu Bohuslav Čížek

Naopak místopředsedkyně asociace Pavla Břečková míní, že je to opatření nesystémové a do značné míry i ukvapené až nekompetentní. "Namísto aby ČNB zvolila opatření na omezení tuzemské spotřeby, zvolila v exportní ekonomice omezení exportní produkce. To má ohromný dopad na podvázání daňových příjmů a podvázání exportu," upozornila. Místo podpory exportu se tak podle ní podporuje dovoz ze zahraničí.

Další konsekvencí je to, že veškeré půjčky z programu COVID III, které měly firmám pomoci dostat se z covidových problémů tímto zdražují, tedy opět další náklad pro firmy. Následně očekávané posílení kurzu Kč bude znamenat pro všechny exportující firmy další snížení ziskovosti výroby a další dopad do cash flow firem, podotkla Břečková

Zdražování nemá ovlivnit exportéry

Hlavní analytička Hospodářské komory Karina Kubelková uvedla, že v běžných podmínkách by výraznější nárůst sazeb měl vést k posílení koruny. Aktuální situaci na finančních i nefinančních trzích ale v tuto dobu ovlivňuje řada obtížně diverzifikovatelných faktorů, takže posílení může být jen velmi přechodné. Rozhodnutí bankovní rady by tak nemělo výrazněji ovlivnit české exportéry, odhadla.

Je podle ní zřejmé, že zvyšování úrokových sazeb není doplňkovým stimulem k pořizování investic, pokud firma nemá dostatek vlastních zdrojů. Investice jsou přitom zásadním faktorem růstu. Menší podniky může zvyšování úrokových sazeb odradit od případného využívání bankovních úvěrů, a tedy od realizace projektů. "Nedomníváme se nicméně, že navýšení repo sazby o 0,75 bodu má potenciál českou ekonomiku jako celek jakkoliv poškodit," uzavřela Kubelková.