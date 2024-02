Bankovní rada České národní banky (ČNB) snížila základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu. Sazba, od které se odvíjí nabídka bankovních služeb komerčních peněžních ústavů, tak nyní činí 6,25 procenta a analytici očekávají, že v dalších měsících bude nadále rychle klesat. Deník přináší odpovědi na nejdůležitější související otázky.

Bankovní rada České národní banky (ČNB) snížila základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu. Co to znamená pro hypotéky? Čtěte v článku | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Proč ČNB nyní snížila svou základní sazbu?

Důvodem je nynější zpomalení české ekonomiky i klesající inflace. Údaje o inflaci za leden sice ještě nejsou známy, avšak analytici očekávají, že by měla dosáhnout zhruba tří procent. Ještě loni v prosinci přitom spotřebitelské ceny oproti stejnému měsíci předchozího roku vzrostly o 6,9 procenta.

Podle ekonomů je proto nejvyšší čas dosavadní přísnou měnovou politiku uvolnit. „Je to správné rozhodnutí v situaci, kdy silné inflační tlaky již polevily, ale reálná ekonomika naopak pokulhává,“ uvedl ekonom společnosti Deloitte Václav Franče.

Co toto snížení základní sazby centrální banky prakticky znamená?

Banky a další peněžní ústavy se právě na základě této sazby rozhodují, jak budou úročit vklady od klientů a naopak půjčky svým zákazníkům. Logicky se tedy klientům při vyšší bankovní sazbě prodraží úvěry a půjčky, naopak se jim ale více zhodnocují peníze uložené na jejich účtech. Při snížení sazby se tedy k úvěrům dostanou levněji, ale méně se jim vyplatí mít peníze uložené na bankovním účtu.

Jak rychle budou úroky u vkladů a na úvěry u bank klesat?

Záleží samozřejmě na jednotlivých bankovních domech. Rychle by se snížení sazby ČNB mohlo promítnout zejména do poklesu úrokových sazeb u úvěrů pro podnikatele. Klesat ovšem jistě brzy bude také úročení spořicích účtů, na něž si ukládají své úspory domácnosti. A tento „sešup“ zřejmě silně pocítí. Podle odborníků se mohou třeba už ve druhém či třetím čtvrtletí obvyklé sazby u spořicích účtů z nynějších zhruba pěti až šesti procent propadnout na pouhá tři procenta. Nemusí to ale bezpodmínečně platit ve všech případech. Rozhodnutí jít proti proudu okamžitě oznámila Trinity Bank, která nově slibuje u svých spořicích účtů úrok až 6,3 procenta.

Co bude snížení sazby znamenat pro poskytování hypoték?

Také úroky u hypotečních úvěrů by mohly klesnout, zdaleka ne však tolik jako úročení spořicích účtů, a také jistě ne tak rychle. U nich totiž hraje roli celá řada dalších faktorů. Přesto se podle odborníků dá očekávat, že komerční banky u úroků pro hypotéky vyjdou klientům vstříc. Na konci loňského roku byla úroková sazba 5,67 procenta.

Podle odhadu místopředsedy představenstva Hypoteční banky ČSOB Miroslava Zetka by během letošního roku měla klesnout pod pět procent a v roce 2025 dokonce pod čtyři procenta. Hypotéky tedy mají zlevnit.

Jaký vývoj základní sazby ČNB se dá očekávat v příštích měsících?

Analytici nyní většinou očekávají, že centrální bankéři uvolňování restrikcí ještě zrychlí. „Předpokládám, že ČNB půjde v první polovině letošního roku s úrokovými sazbami velmi prudce dolů,“ uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. Nevylučuje, že na některém z dalších zasedání bankéři sníží sazbu třeba až o 0,75 procenta. Celkem by tak ještě v prvním pololetí podle něj mohla být základní sazba ČNB až o 2,5 procenta nižší.

Jak rozhodnutí centrálních bankéřů ovlivní kurz koruny?

Koruna oslabovala už od konce ledna, důvodem však byly různé mezinárodní faktory nezávislé na domácích vlivech. Po oznámení verdiktu Bankovní rady ČNB její kurz spadl na 25,10 koruny za euro, tedy na nejnižší hodnotu od května 2022. Podle Nováka je otázkou, zda je toto oslabení dočasné, anebo potrvá déle, možná i několik měsíců. „Domnívám se, že druhá možnost je pravděpodobnější,“ prohlásil. Je-li národní měna slabá, pomáhá to exportérům, jejichž zboží je v zahraničí dostupnější a může to zvýšit jeho odbyt. Běžným Čechům se ovšem naopak prodraží zahraniční dovolená.