Rozhodnutí ČNB o zvýšení sazeb analyzuje i Komerční banka. "Lze však říci, že na sazby úvěrů s delší fixací nebude mít změna bezprostřední vliv, neboť ty se odvíjí primárně od tzv. swapových sazeb. Určitá očekávání trhu jsou nicméně již ve swapových sazbách započítána a předpokládáme jejich další postupný růst, což se již nyní promítá a dále i bude promítat do nabídkových sazeb hypoték," řekl manažer pro hypotéky v KB Ondřej Šuchman.

Zvýšení úročení spořicích účtů nyní neplánuje ani Česká spořitelna. "Jsme přesvědčeni, že efektivní cestou pro zhodnocení úspor klientů je cesta investování například do podílových fondů," uvedl mluvčí banky Filip Hrubý. Úročení úvěrů vedle krátkodobých sazeb centrální banky ovlivňuje podle něj také vývoj cen dalších instrumentů na finančních trzích. "Proto v kontextu aktuálního zvýšení krátkodobých sazeb ČNB zdražení úvěrů neplánujeme," řekl.

Trinity Bank reaguje na zvýšení sazeb ČNB a od 1. října zvedá úrokovou sazbu na spořicím účtu na 1,58 procenta. Banka nabízela úrokovou sazbu 1,08 procenta na nové vklady do 100 tisíc korun, nad 100 tisíc Kč vklad úročila sazbou 0,58 procenta. Od října jsou nové vklady úročeny 1,58 procenta bez omezení výše vkladu, takže o 0,5 bodu je zvýšeno úročení u vkladu do 100 tisíc korun. U částky nad 100 tisíc Kč je navýšena sazba o jeden procentní bod.

Air Bank plánuje v návaznosti na zvýšení sazeb ČNB zvýšit úroky u spořicího účtu v českých korunách. "O kolik úroky na spořicích účtech našich klientů zvýšíme, oznámíme v následujících přibližně dvou týdnech," řekla ČTK mluvčí banky Jana Pokorná. Je podle ní pravděpodobné, že zvýšení úroků ČNB se v budoucnu může promítnout i do zvýšení sazeb hypotečních úvěrů. "Naopak zvýšení sazeb u spotřebitelských půjček v tuto chvíli v plánu nemáme," dodala.

Banky nebudou na rozhodnutí České národní banky o razantním zvýšení úrokových sazeb reagovat okamžitým zdražením úvěrů či růstem úročení vkladů. Některé menší banky ale již dnes oznámily, že k vyššímu úročení vkladů brzy přistoupí. Vyplývá to z ankety ČTK mezi tuzemskými peněžními ústavy. Bankovní rada ČNB dnes zvýšila o 0,75 procentního bodu na 1,5 procenta základní úrokovou sazbu, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů.

