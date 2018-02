ČNB zvýšila základní sazbu na 0,75 procenta. Koruna zpevňuje, hypotéky zdraží

/GRAF/ Česká národní banka (ČNB) dnes v souladu s očekáváním zvýšila základní repo-sazbu o dalšího půl procenta na 0,75 procenta. Přiměl ji k tomu zejména silný růst ekonomiky a jím vyvolané inflační tlaky. Zvýšení sazeb dále posílí korunu, což zlevní zahraniční dovolené i zboží z dovozu, ale zároveň zdraží hypotéky a sníží konkurenceschopnost českého exportu.

Centrální banka držela základní sazbu na minimálních 0,05 procentech až do loňského července. Hospodářská konjuktura ji však od té doby již třikrát přiměla úrokové sazby zvýšit. ČNB současně navýšila lombardní sazbu na 1,5 procenta, zatímco diskontní sazbu ponechala na úrovni 0,05 procent. Nové sazby začnou platit hned 2. února.

Česká měna už před rozhodnutím bankéřů posílila na hladinu 25,22 korun za euro. Od konce intervencí tak zpevnila už o šest procent a je nyní nejsilnější za pět let. Také díky zvýšení sazeb by si měla dál udržet dobrou náladu, může pokusit otestovat i psychologickou hranici 25 korun za euro. Nicméně české tržní sazby i kurz koruny šly vzhůru již v posledních týdnech, neboť investoři do značné míry s růstem sazeb počítali.

Národní banka dneškem počínaje začne opět zveřejňovat své odhady vývoje kurzu. Protože dolar vůči euru slábne, vůči koruně bude oslabovat ještě rychleji. Již nyní je americká měna téměř o pět korun levnější než před rokem.

Druhá polovina roku však nemusí být pro korunu již tak úspěšná. Blížící se konec politiky kvantitativního uvolňování v eurozóně může vracet na globální trhy nejistotu a vést k tomu, že spekulanti začnou své koruny prodávat. To by mohlo kurz české měny dočasně oslabit. „Odhadujeme, že v koruně jsou stále desítky miliard eur spekulativního kapitálu,“ varoval hlavní ekonom společnosti Patria Finance Jan Bureš před spoléháním se na trvalé posilování kurzu.

Ekonomové se shodují na tom, že ČNB letos zvýší sazby přinejmenším dvakrát, a to v závislosti na výkonu národního hospodářství až na 1,5 procenta. To by znamenalo, že průměrná výše úroku u hypoték se do konce roku zvýší ze současných 2,2 na více než 3 procenta. Zároveň platí, že dokud budou české sazby růst a sazby Evropské centrální banky stagnovat na nule, bude koruna pro investory přitažlivější.

Na zasedání sedmičlenné bankovní rady chyběl její člen Oldřich Dědek a viceguvernér Mojmír Hampl.