Co čeká Prahu v příštím roce? Velké investice i volby

Prahu čeká příští rok hned několik velkých investičních projektů. Nejvíce peněz chce hlavní město vložit do přípravy na stavbu metra D. Z rozpočtu města je vyčleněno asi 1,72 miliardy korun. Přes miliardu půjde na dostavbu Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV). Praha by měla získat nové sídlo pro záchranáře a měla by začít s úpravami Výstaviště. Pokračovat budou i práce na přípravě nového územního plánu.

Peníze na přípravu metra D půjdou především do geologického průzkumu a výkupu pozemků. Jako první by měl být postaven úsek Pankrác- Olbrachtova a začít stavět by se mělo v roce 2019. Celá linka metra by měla stát asi 50 miliard a měla by být hotova v roce 2023. Dopravní podnik chce také vybrat partnera ze soukromého sektoru, jenž má pomoci s výkupem problematických pozemků a při rozvoji stanic nové linky.

Nové sídlo záchranky i opravy tramvajových tratí

V příštím roce by měla také skončit dostavba nové vodní linky Ústřední čističky odpadních vod za 50 miliard. Půjde o první fázi modernizace čističky. Dokončení stavby příští rok bude stát 1,13 miliardy.

Do centra Palmovka by se příští rok mělo začít stěhovat Administrativní zázemí záchranné služby. Na dostavbu objektu magistrát přispěje 300 miliony korun. I příští rok bude pokračovat oprava Šlechtovy restaurace ve Stromovce. Dokončení se ovšem plánuje až na rok 2019. Stovky milionů spolknou i opravy tramvajových tratí. Začít by příští rok měla i rekonstrukce infrastruktury na Výstavišti.

Prahu čekají volby

Město bude také řešit situaci kolem Trojské lávky. V místě počítá s umístěním provizorního mostu. Rada chce také v lednu schválit zakázku na opravu Libeňského mostu. Dále by měla být dokončena studie na alternativní trasu Městského okruhu mezi Pelc-Tyrolkou a Balabenkou.

Institut plánování a rozvoje (IPR) by měl pokračovat v přípravě pražského územního plánu. Na jaře příštího roku by totiž mělo dojít k jeho připomínkování ze strany městských částí, vlastníků pozemků a občanů. Na podzim příštího roku Prahu čekají volby, ve kterých lidé rozhodnou o složení vedení magistrátu a 57 městských částí.