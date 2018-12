Češi se letos na internetu nejvíce zajímali o zimní olympijské hry, Ester Ledeckou nebo prezidentské volby. Vyplývá to z údajů vyhledávače Google, který seřadil výrazy v jednotlivých kategoriích podle nárůstu objemu vyhledávání s předchozím rokem. Firma to uvedla v dnešní tiskové zprávě.

Žebříčku vévodily letošní olympijské hry v Pchjongčchangu, přičemž ve centru zájmu Čechů stál především hokej. Hned druhý nejhledanější výraz také souvisel s olympiádou, a to s jejím asi nejpřekvapivějším momentem, úspěchem Ester Ledecké.

Češi letos mimořádně často zadávali do vyhledávače i jméno habsburské panovnice Marie Terezie, o jejímž životě Česká televize odvysílala výpravnou dvoudílnou epopej. Vstup nového módního e-shopu About You na český trh se postaral o čtvrtý nejvyhledávanější výraz a první pětku uzavírá smutný odchod předčasně zesnulého DJe Aviciiho.

Vévodila Ester Ledecká

Lyžařka a snowboardistka Ledecká vévodila i letošnímu vyhledávání českých osobností. Lidé dále hledali informace o kandidátech lednového klání o post prezidenta, přičemž Jiří Drahoš, který nakonec souboj nevyhrál, patřil ze všech kandidátů k těm nejvyhledávanějším.

Prezidentské volby se pak na výsledcích žebříčku podepsaly ještě jednou, a to když vzrostl zájem o moderátorku České televize Světlanu Witowskou, která řídila debatu prezidentských kandidátů před druhým kolem voleb. Popularita filmu Bohemian Rhapsody pak přiměla Čechy k vyhledávání informací o zpěvákovi Freddiem Mercurym. Z žijících osobností Čechy zaujala herečka a zbrusu nová členka britské královské rodiny Meghan Markleová.

Lidé hledali i rady

Vyhledávač pomáhal Čechům v roce 2018 také s řadou problémů. Lidé hledali například rady, jak naladit různé televizní kanály, jak vyrobit tzv. dětský sliz, před volbami jak volit prezidenta a po nich, jak volili jejich sousedé, nebo třeba jak vyplnit letošní daňové přiznání.

Vyhledávač také už tradičně zastupoval funkci kuchařek a lidem radil, jak naložit s různými ingrediencemi a pokrmy. Za nejvyhledávanějším receptem zřejmě stála velká letošní úroda cukety, dodala firma.