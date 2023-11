Vládní úsporný balíček se od příštího roku dotkne prakticky všech obyvatel Česka. Nevyhne se ani osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ). Podle aktuálních údajů jich je celkem 1,12 milionu, z toho jako hlavní činnost tento způsob obživy udává přes 666 tisíc lidí. Na co se od ledna 2024 mají připravit? Deník se živnostníkům věnuje v prvním díle nového podzimního seriálu „Průvodce úsporným balíčkem“.

| Foto: Shutterstock

Zdroj: DeníkPřímo na živnostníky míří opatření, které jim v příštích letech výrazně zvýší povinné měsíční minimální zálohy na sociální pojištění. Místo dosavadních 25 procent průměrné mzdy se vyměřovací základ v následujících třech letech zvýší na 40 procent průměrné mzdy.

„Zvýšení záloh se mě určitě dotkne,“ uvedla paní Lucie, která má malé kadeřnictví na Mělnicku. Změnu ale zřejmě nepocítí tak silně jako někteří konkurenti. Nemá totiž žádné zaměstnance. „Věřím, že ta změna nebude likvidační,“ prohlásila kadeřnice. Pochvaluje si, že má stálou klientelu, která si k ní najde cestu i poté, když bude muset navýšit cenu. „Ti, kteří budou muset koukat na peníze víc než dřív, asi prodlouží termíny mezi návštěvami,“ podotkla.

Stejně jako každý rok si také od ledna 2024 živnostníci na zálohách na zdravotní a sociální pojištění připlatí. Letos je to ale zejména u sociálního pojištění bude bolet víc než obvykle:

Také reprezentanti živnostníků se obávají, že vládní opatření jejich podmínky do budoucna zhorší. „Cenou nepochybně bude omezení investic, a to nejen do rozvoje podnikání, ale i do tak často omílané digitalizace,“ varoval předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Josef Jaroš. OSVČ podle něj také omezí snahy o větší vstřícnost k životnímu prostředí. „V některých oborech nelze vyloučit zvýšení příklonu k šedé ekonomice,“ obává se dokonce Jaroš.

Pro některé OSVČ může být vzhledem k vyšším zálohám výhodnější změnit formu podnikání a založit společnost s ručením omezeným. „Výhodnější pro ně bude vyplatit si v ní zisk. Budou mít přibližně stejné peníze, ale placení sociálního a zdravotního si vyřeší tak, že se v rámci své firmy zaměstnají,“ nastínila Jana Jáčová ze společnosti UOL Účetnictví. Na pojistné tak podle ní budou moci platit nižší částky.