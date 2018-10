Bakala, nebo Ovčáček? Lidé si mohou vsadit, koho Zeman letos ocení

Vyznamená Miloš Zeman Bakalu nebo Václava Moravce? Podle sázkové kanceláře Fortuna má násobně vyšší šance prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček či předchůdce v úřadu Václav Klaus. Bookmakeři se specifickým smyslem pro humor vypsali kurzy na to, kdo obdrží státní vyznamenání.

„S nástupem Miloše Zemana do úřadu hlavy státu se z ceremoniálu předávání státních stala poměrně zajímavá šaráda, kdy vedle všeobecně uznávaných a respektovaných osobností či válečných veteránů odchází s medailí na mikině i lidé, kteří podle reakcí nemalých občanských skupin takových ocenění hodni nejsou,“ zdůvodnila sázková kancelář novou nabídku kurzů.

Poukázala tak například na Filipa Renče, který Zemanovi režíroval volební spoty, nebo Daniela Hůlku, který ho v prezidentské kandidatuře otevřeně podporoval a hymnu pěl na vítězné tiskové konferenci. „Vůle Zemanova je v tomto směru opravdu nevyzpytatelná,“ uvedla Fortuna.

Bakala a Klus nikdy, šanci má Mynář

Podle bookmakerů Fortuny by prezident mohl letos ocenit třeba mediálního magnáta Jaroslava Soukupa (1000 : 1), Tomia Okamuru (750 : 1) nebo lovce mamb Tomáše Bublíka (8:1). Z tábora Zemanových podporovatelů by vedle hradního kancléře Vratislava Mynáře (300 : 1) mohla na vyznamenání pomýšlet také jeho žena Alex (500 : 1) nebo bývalý hradní ceremoniář Jindřich Forejt (1000 : 1).

Zeman je znám svými antipatiemi k novinářské obci, na vyznamenání proto mohou zapomenou například, Jindřich Šídlo (5000 : 1), zcela bez šance je pak majitel vydavatelství Economia Zdeněk Bakala (9999 : 1). To mezi umělci si Zeman vybírá často a rád. Ale zatímco Michal David má s kursem 1,01 : 1 své jisté, pozvánku naopak určitě neobdrží Daniel Landa (5000 : 1), Tomáš Klus (7000 : 1) ani Xindl X (7000 : 1).

„Vedle Davida je jasnou tutovkou i Ester Ledecká, jenom si říkám, jestli jí táta na víkend nedá zaracha. Ze sportovních osobností má našlápnuto biatlonový kouč Ondřej Rybář, na hradě by nepřekvapila ani jeho donedávna svěřenkyně Gabriela Koukalová. Poděkování by se mohl dočkat i před pár týdny odvolaný kouč fotbalového nároďáku Karel Jarolím, z tohoto odvětví by pak mohla být pozvána i ikona Baníku Milan Baroš, se kterým by si prezident mohl alespoň pěkně jadrně od plic pohovořit,“ předpověděl hlavní bookmaker Fortuny Michal Hanák.

Kursy na laureáty letošního státního vyznamenání

Jiří Ovčáček 25

Martin Nejedlý 750

Vratislav Minář 300

Jindřich Forejt 1000

Alex Minářová 500

Jaroslav Soukup 1000

Andrej Babiš 7

Václav Klaus 1,75

Jaroslav Tvrdík 300

Jie Ťien-ming 5000

David Rath 9999

Jiří Paroubek 1250

Jiří Kajínek 7500

Tomio Okamura 750

David Černý 7777

Zdeněk Bakala 9999

Bohuslav Sobotka 5000

Petr Dvořák 1000

Jindřich Šídlo 5000

Miloslav Kalousek 750

Václav Moravec 5000

Jiří Drahoš 1500

Jan Švejnar 100

Jiří Pospíšil 5000

David Ondráčka 4000

Ester Ledecká 1,01

Vladimír Růžička 400

Karel Jarolím 6000

Milan Baroš 5000

Petr Švancara 2000

Tomáš Král 75

Michal Viewegh 2000

Michal David 1,01

Daniel Landa 5000

Tomáš Klus 7000

Xindl X 7000

Ondřej Rybář 10

Gabriela Koukalová 200

Andrea Stramaccioni 8500

Richard Genzer 5000

Leoš Mareš 750

Adam Mišík 8000

Darina Rolincová 8500

Rey Koranteng 1500

Tomáš Plekanec 8500

Vladimir Putin 15

Angela Merkel 50

Silvio Berlusconi 6000

Theresa Mayová 800

Andrej Kiska 2

Donald Trump 75

Kim Čong-Un 9000

Viktor Orbán 200

George Soros 9000

Tomáš Bublík 8

Fortuna má jasno v jednom: prezident Miloš Zeman si na 99 procent neodpustí další vulgarity v přímém přenosu. Ale jaké sprosté slovo vypustí do éteru v neděli? Na odpověď na tuto otázku také vypsala sázkové kurzy. Mezi sprostými slovy, která vyjdou z úst hlavy státu během příštího přímého přenosu, obdržela nejvyšší kurz pí*a.

Kursy na příští Zemanův vulgarismus v přímém přenosu

Politický hejhula 30

Vlezdobruselista 55

Diplomatický bulík 30

Senátorský flink 4

Evropský křupan 25

Policejní fuchtle 8

Soudní prasopes 11

Intelektuální mrzák 20

Krucipablb 22

Ministerský fekál 6

Hov.o 7

Ču.ák 13

K.kot 11

Buz.a 18

Pí.a 5

Všechna výše uvedená slova najednou 666

Jakákoliv další vulgarita 1,01