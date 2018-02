Čokoláda s bramborami či jehličím? I takové už český podnikatel vyrobil

/FOTOGALERIE, ANKETA/ Čokoládu miloval od dětství. Přestože pak vystudoval strojní inženýrství, nezanevřel na ni. Loni na podzim otevřel Jan Odložil v Modřicích 1. brněnskou čokoládovnu. Vyrobil už nejroztodivnější příchuti, třeba čokoládu s jehličím, bramborami nebo škvarky.

Čokoládový nadšenec začínal jako samouk. „Ze začátku jsem sledoval různá videa na youtube. První stroj jsme si objednal z Indie za pár tisíc. Po několika pokusech jsem zjistil, že dělat dobrou čokoládu není žádná věda. Základem jsou hlavně kvalitní kakaové boby,“ vzpomíná Odložil.



První čokoládu vyráběl v kuchyňce své strojírenské firmy. „Zaměstnanci ji tam chodili pravidelně kontrolovat a vymýšleli si vlastní příchuti. Některé čokolády se po nich pracovně jmenují do teď. Třeba čokoláda paní Veroniky, která navrhla, abychom do ní přidali skořici,“ upřesňuje podnikatel.

Malá kuchyňka přestala stačit, a tak hledal Odložil pro svou čokoládu nové místo. „Nakonec se nám dočasně podařilo domluvit se Zemanovou kavárnou a cukrárnou v Brně. Tam jsme vyráběli, ale jen půl roku. Pro naše potřeby tam totiž bylo málo místa,“ říká.



V podniku s dlouholetou tradicí se rozhodl vrátit k výrobě čokolády tak, jak se dělala za první republiky. „Z historických spisů a skript jsem zjistil, že v minulosti vyráběla vlastní čokoládu spousta cukráren i v malých městech a vesnicích. Říkal jsem si, že by bylo hezké na tuto tradici navázat,“ říká.



Samotná výrobna, která je dnes v Modřicích, je jen menší část celé čokoládovny. Hodně prostoru věnuje majitel zážitkové restauraci. „V některých receptech naši čokoládu využíváme, není to však pravidlem. Vždycky se ale snažíme udělat jídla zajímavá. Podáváme tak například kachní jazýčky, které jsou vytvarované do podoby malé tabulky čokolády,“ komentuje Odložil.



I tak si u něj ale zájemci mohou čokoládu koupit, nebo si dokonce zkusit vytvořit vlastní. „O čokoládě také pořádáme workshopy, ve kterých se snažím o jakousi čokoládovou osvětu. Součástí bývá i degustace, při které lidé vyzkouší rozdíl mezi kakaovými boby z různých koutů světa i spojení čokolády a vína,“ popisuje podnikatel.