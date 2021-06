Návrat do pracovního rytmu: Myslete na pravidelný režim, radí odborníci

ČTK





Lidé, kteří se po měsících práce z domova vrací v poslední době do zaměstnání, by podle odborníků neměli zapomínat na pravidelný denní režim, pravidelné stravování, doplňování tekutin a pohyb. Kvůli home office měli někteří lidé zdravotní potíže související s prací na nevhodném pracovním místě, což může s návratem do kanceláře zmizet. Vyplývá to z vyjádření neuroložky, nutriční terapeutky a psychiatra.

Práce z domova v době koronaviru změnila zvyky řady lidí. Ti nyní mají problémy začlenit se zpět do pracovního rytmu. | Foto: Shutterstock

"Paradoxně si neseme z home office do kanceláře obtíže související s rokem práce na nevhodném pracovním místě, jako jsou blokády páteře, bolesti hlavy, přetížení horních končetin, brnění horních končetin, bolesti zápěstí a bolesti v ramenou," uvedla neuroložka Ivana Kovářová. Lidem by podle ní mohla pomoci chůze do práce a další pohyb. "Je třeba znovu najet na běžný denní rytmus," dodala. Nutriční terapeutka Jitka Jirků zase radí udržet si režim dne a nespadnout od začátku do stejných kolejí nebo negativních návyků. "Z home office se inspirujte hlavně v pravidelnosti stravování, nezapomínejte s kancelářským režimem na snídaně. Kapitola sama o sobě je pitný režim, na který v kanceláři lidé nemyslí," napsala Jirků. Lidé potřebují společnost Podle psychiatra Radkina Honzáka lidé potřebují společnost ostatních kolem sebe. "Je třeba si uvědomit, že s covidem jsme sice strávili přes rok v izolaci, ale máme se k čemu vracet. V zaměstnání jsme předtím byli daleko déle. Z hlediska potřeb organismu je návrat to nejlepší, co se nám může přihodit," uvedl Honzák. Jako lékař radí svým pacientům, aby zůstali v pracovním procesu. "Protože málokdo udrží doma morálku a kázeň britských vojáků v zajetí – vstává a jde spát ve stejnou dobu," doplnil. Pokud lidé na home office přespávají či chodí spát po půlnoci, narušují si podle známého psychiatra biorytmy, mění normálně fungující rituály, a to přispívá ke stresu. Podle několika průzkumů lidem při práci z domova chyběl především kontakt se spolupracovníky, cítili se i více osamoceni. Například podle květnového průzkumu mezi lidmi na home office, který iniciovala Magnesia, se pětina lidí doma špatně soustředila na práci, stejný podíl jako negativum označil také přibývání na váze. Podle jiných průzkumů zase lidé postrádali pravidelný pracovní režim. Někomu naopak práce z domova vyhovovala. S uvolněním protiepidemických opatření se nyní zaměstnanci v některých firmách vracejí zpět na pracoviště.