Po více než třech měsících odstávky dnes Airbus A330-300 registrace OK-YBA absolvoval krátký let nad Prahou. Důvodem však není jeho chystaný návrat do provozu, ale vrácení jediného dálkového letadla ve flotile Českých aerolinií majiteli.

Airbus A330 v Mošnově. | Video: Deník/Martina Koziolová

Jednadvacet minut dlouhý let byl pouze technickým v rámci údržby, který musí letadlo vykonat po určité době odstavení. „V červenci by OK-YBA měla odletět na finální revizi do zahraničí před vrácením letadla k majiteli,“ potvrdila mluvčí Smartwings Group Vladimíra Dufková. Smlouva na pronájem letadla od Korean Air je do října.