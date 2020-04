Babiš v souvislosti se státní pomocí zmínil leteckou skupinu Smartwings, pod kterou ČSA spadají. "Bylo by nejlepší je (ČSA) koupit. Ale je tam už také nějaký zahraniční strategický partner, což vidím jako problém. Musíme se o tom bavit," řekla deníku Schillerová. Menšinovým majitelem Smartwings Group je čínská Citic Group.

Ministryně preferuje podnikům pomoci stejnou formou jako americká centrální banka, která v krizové době do strategických podniků vstoupila a později podíl zase prodala. "Pomoci by nám mohl Národní rozvojový fond, který vzniká od minulého roku. V tuto chvíli je ve fázi žádosti o licenci u ČNB," uvedla Schillerová.

Plán konsolidace

S Babišem hovořila o přetvoření Národního rozvojového fondu a na restrukturalizační fond. Byla by to podle ní dobrá zkouška spolupráce mezi státem a bankami. "Národní rozvojový fond byl vymyšlen tak, že část prostředků do něho vkládají banky a část stát. Je pravda, že předělání na restrukturalizační fond by si vyžádalo úpravy, a přiznávám, že to není promyšlené, přišla jsem s tím ve čtvrtek. Ale je tu nová situace a strategické firmy nesmí padnout," dodala Schillerová.

Státní rozpočet na příští rok bude podle ní zhruba se stejným schodkem jako letos, tedy přibližně 200 miliard korun. Česká ekonomika by se měla do stavu před epidemií koronaviru vrátit asi za osm let. "Připravila jsem plán konsolidace, který počítá s tím, že bychom se do stavu před krizí dostali v roce 2028," dodala ministryně.