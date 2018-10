ČSA k 95. výročí oblékly letušky do retro kostýmů. Jaká bude uniforma století?

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Dámy a pánové, toto jsou opravdu členky posádky, které se budou starat o vaše pohodlí a bezpečnost všech pasážerů. Během října na palubě letadel společnosti ČSA mohlo zaznít podobné hlášení. České aerolinky totiž slaví 95. výročí vzniku a při této příležitosti letušky oblékají historické kostýmy. ČSA zároveň spolu s cestujícími vybírá nejhezčí uniformu v anketě na sociálních sítích.

Stevardky se do práce vyparádily v retro stylu poprvé 8. října a už absolvovaly několik letů do mnoha evropských destinací - například do Říma, Birminghamu, Amsterdamu, Bruselu či Moskvy. „Je to netradiční, decentní - a myslím i hezký způsob, kterým si připomínáme letošní 95. výročí od založení společnosti i vypravení prvního letu,“ řekl mluvčí ČSA Daniel Šabík pro web Zdopravy.cz.

Československé státní aerolinie zahájily činnost 6. října 1923 a patří tak mezi nejstarší letecké dopravce na kontinentu. Tehdy měly „základnu“ ještě na letišti v pražských Kbelích. Stavba dnešního Letiště Václava Havla Praha započala až v létě roku 1933. Na 29. říjen však připadá výročí prvního letu pod vlajkou ČSA z Prahy do Bratislavy. A v pondělí vyvrcholí rovněž internetová anketa Uniforma století, do finále se probojovaly díky hlasům fanoušků kostýmy letušek z let 1965 a 1977.

Kompletní historii uniforem plabuních průvodčí ČSA mapuje celkem osm sad retro kostýmů, z nichž pouze ty z první republiky jsou replikou. Origiální uniformy se podařilo dochovat ze sbírek bývalých i současných letušek. O speciální akci k 95. výročí musí být kvůli bezpečnostním předpisům pasažéři informováni ještě předtím, než se stroj odlepí od země. „Posádka má obvykle jednotnou uniformu a pokud se oblečení liší, musí se cestujícím dopředu oznámit, že nejde o modelku, ale o člena posádky, jehož pokyny je nutné respektovat,“ vysvětlil pro web Zdopravy.cz mluvčí letecké společnosti Šabík.

Reakce cestujících jsou vesměs pozitivní, lidé se s usměvavými letuškami v netradičním oblečení chtějí vyfotit. Video k anketě Uniforma století se na YouTube stalo velmi populární. Ve finálovém souboji soupeří starší světle modrá uniforma s červenými šaty a sešlo se v anketě na Facebooku zatím přes sedm set hlasů.

Byť má říjnová akce úspěch a možná se prodlouží až do listopadu, současné kostýmy zatím české aerolinie měnit neplánují. Uniformy z dílny OP Prostějov přitom letušky nosí už jedenáct let. Na internetu jeden z fanoušků také trochu jízlivě poznamenal, že ČSA uspořádaly hezkou rozlučku. Majetkově totiž firmu ovládá podnikatel Jiří Šimáně prostřednictvím Travel Service. Společnost nedávno oznámila změny ve vedení českých aerolinek a také plán celou skupinu sjednotit do koncernu Smartwings Group.