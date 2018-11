ČSA končí s letadly A319. Půjčí je Eurowings a vrátí leasingovým firmám

České aerolinie čeká v příštích dvou letech jedna z největších proměn flotil. Po deseti letech ukončí na pravidelných linkách provoz letadel Airbus A319, nahradí je Boeingy 737-800 společnosti Travel Service, která je dnes většinovým majitelem aerolinek.

Konec celkem pěti airbusů A319 ve flotile vyplývá z podpisu smlouvy s dcerou německé Lufthansy, společností Eurowings, podle kterého budou v následujících měsících zajišťovat provoz na jejich linkách. ČSA do Německa pošlou i své piloty a stevardky. Kontrakt má začít od ledna příštího roku.

Končí kontrakty

O změně se mluví v ČSA od léta, čekalo se ale na finální podpis dohody s Eurowings. Airbusy se už do flotily ČSA nevrátí: končí desetileté kontrakty na jejich provoz s leasingovými firmami, které si je vezmou zpět. Jediný airbus A319 v majetku ČSA je letadlo OK-REQ, které už pro Eurowings létá nyní. Po návratu z pronájmu se ale nedá očekávat, že by ČSA držely ve flotile jediné letadlo tohoto typu.

ČSA s Eurowings spolupracují od loňského roku. Další tři letadla ještě zůstávají ve flotile, ale jen na pár měsíců: do jara příštího roku z flotily také zmizí a vrátí se majitelům, tedy leasingovým společnostem.

„V uplynulých týdnech se povedlo dojednat pokračování této spolupráce, na základě které od ledna 2019 budou ČSA společnosti Eurowings e pronajímat pět letounů Airbus A319 včetně pilotů i letušek. V prvních měsících bude všech 5 letounů bázováno ve Stuttgartu a nasazováno na pravidelné lety Eurowings v rámci Evropy nebo do Egypta, Maroka či Turecka. Pronájem bude realizován na období 12 – 18 měsíců v závislosti na konkrétním letadle,“ řekl mluvčí ČSA Daniel Šabík. „Jsme rádi, že se takový kontrakt podařilo dojednat. Pro ČSA a mateřský koncern Smartwings Group to znamená efektivní využívání flotily i posádek,“ řekl Šabík.

ČSA součástí Smartwings Group

Už loni i letos při pronájmu letadel Eurowings pomáhal Travel Service (nyní už jako koncern Smartwings) ČSA pronájmem svých boeingů 37. Tak tomu bude i příští rok. Jen s tím rozdílem, že zatímco letos se do plné letní sezóny airbusy od Eurowings vrátily zpět ČSA, teď už ne.

„Na rozdíl od loňského roku jsou ČSA nyní součástí nového koncernu Smartwings Group, tudíž je nutné nahlížet na celkovou flotilu a kapacitu koncernu, nikoliv na flotilu jednotlivých dceřiných společností. Provoz v příštím roce na linkách vypravovaných jak pod hlavičkou Smartwings, tak i ČSA bude zajišťován flotilou 70 letadel,“ řekl Šabík.

Podle informací Zdopravy.cz by měl být jeden z boeingů zapsaný pod ČSA v leteckém rejstříku. Firma musí ještě vyřešit, co s objednávkou na další airbusy A320neo, které by měla převzít v roce 2021.

Využíváním boiengů 737 stoupne ČSA kapacita na linkách obsluhovaných proudovými letadly. A319 obvykle pojmou maximálně 144 cestujících, 737-800 189 pasažérů. Ve flotile ČSA dál zůstávají turbovrtulová letadla ATR, kterých má ve flotile aktuálně sedm. I jedno z nich – poslední ATR-42 – zmizí z flotily na konci zimního letového řádu.