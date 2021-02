Podnik za loňský rok eviduje ztrátu 1,57 miliardy korun, výši závazků na dotaz ČTK dnes neuvedl. Dosud byl pod ochranným moratoriem. Pod tím je i mateřská společnost Smartwings, která však zřejmě dosáhne na úvěr garantovaný státním programem.

Dnes jí navíc soud moratorium o měsíc prodloužil. Případný úpadek přitom může postihnout i klienty ČSA, kteří u společnosti koupili letenky za miliardu korun a dosud je nevyužili.

Leteckou společnost zasáhly dopady epidemie koronaviru, během krize musela zrušit velké množství spojů. V závěru srpna kvůli tomu firma, stejně jako Smartwings, zažádala o ochranné moratorium před věřiteli. To vyprší v sobotu, přičemž firma uvedla, že vyčerpala všechna možná řešení situace.

Dnes proto podala návrh k reorganizaci. Návrh reorganizace je podle mluvčí společnosti Vladimíry Dufkové hotový, firma na něm spolupracovala s poradenskou společností Ernst & Young. Jeho konkrétní podobu chtějí ČSA prodiskutovat nejdříve s věřiteli a dalšími zainteresovanými subjekty, řekla ČTK.

Kompenzační program

Skupina Smartwings, do níž ČSA patří, v minulých týdnech a měsících žádala o pomoc stát, poukazuje přitom na pomoc aerolinkám v zahraničí. Letos navrhovala například zřízení kompenzačního programu v hodnotě půl miliardy korun za zrušené lety z loňského jara.

Vedle toho požádala podle serveru SeznamZprávy počátkem února stát o pomoc 1,1 miliardy korun pro ČSA, které nemají nárok na podporu ze státního programu COVID Plus. Stát však speciální pomoc pro leteckého dopravce neplánuje.

Dopravce kvůli ztrátám už během loňského roku propustil kolem 300 pracovníků. V minulých dnech pak firma oznámila Úřadu práce záměr o propuštění až všech 430 zaměstnanců. ČSA v této souvislosti upozornily, že jde o jeden z kroků v rámci připravované reorganizace a záměr tak nemusí znamenat propuštění všech pracovníků.

Krize postihla i mateřskou společnost Smartwings, která je nyní rovněž pod ochranným moratoriem, a to až do závěru března. Ta však zřejmě bude situaci řešit jinak, na rozdíl od ČSA má nárok na garanci z program COVID Plus. Vede proto jednání o úvěru za dvě miliardy korun s bankami, který by měl být krytý právě státním programem.

Aerolinky očekávají, že úvěr dostanou během března. Smartwings mají v současnosti závazky za 6,65 miliardy korun, přičemž většinu po splatnosti. S věřiteli proto jednají o restrukturalizaci a částečnému snížení dluhů.