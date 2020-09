"Letectví se nachází v největší krizi ve své historii. Obnovení linek musí být u řady destinací ze dne na den posouváno, stejně tak již obnovená letecká spojení znovu přerušena," uvedla mluvčí Smartwings Group Vladimíra Dufková. „Z důvodu striktních opatření pro cesty z ČR jsme opět nuceni přistoupit k dočasnému přerušení provozu již obnovených linek ČSA do Amsterdamu a Košic,“ dodala Dufková. Lety jsou přerušeny zatím do 14. října.

Jejich další osud bude přitom záviset na epidemiologickém vývoji a cestovních omezeních. Další zásahy do provozu se týkají linek, které dopravce plánoval v nejbližším dnech po dřívějším omezení znovu obnovit, například do Bruselu nebo Varšavy. Podle nejnovějších opatření tak nebudou fungovat ani v říjnu. Sníží se také provoz do Kodaně, z denního spojení na čtyři lety týdně. Už dříve navíc ČSA přerušily provoz do Budapešti, Frankfurtu nad Mohanem, Helsinek a Londýna.

Podle Dufkové dochází i k redukci počtu letů u dalších linek: do Kodaně budou ČSA létat namísto jednou denně čtyřikrát týdně. Firma neobnoví od října lety do Bruselu a Varšavy kvůli nízké poptávce. „Postihuje nás to drasticky, protože se eliminuje možnost efektivního provozu leteckého spojení do velkého množství států,“ dodala Dufková. Podle ní situace v Česku brzdí i poptávku po cestách do Česka ze zahraničí.

V síti ČSA zůstává na další týdny jen Paříž, Kodaň, Stockholm, Řím, Miláno, Kyjev a Oděsa. Už na počátku září ČSA zrušily lety do Londýna, Frankfurtu, Budapešti a Helsinek.