Společnost Severní energetická pokračuje v útlumu těžby v hnědouhelném velkolomu ČSA na Mostecku. Dosud se do evidence úřadu práce přihlásilo 70 bývalých zaměstnanců firem působících v dolu. Zhruba polovina z nich už nastoupila do nového zaměstnání. „Pracují u různých zaměstnavatelů s ohledem na získané schopnosti a odborné dovednosti. Všem uchazečům v evidenci věnujeme zvýšenou individuální péči. Část z nich v brzké době nastoupí do řádného starobního důchodu,“ sdělila Deníku mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková.

Severní energetická má v současné době 557 zaměstnanců a aktuálně žádné propouštění nepřipravuje. „V případě hromadného propouštění vždy spolupracujeme s úřadem práce,“ sdělila mluvčí společnosti Eva Maříková. Klíčové by mělo být období mezi roky 2023 a 2025, kdy se počítá s ukončením dolování. Chystaná komplexní revitalizace krajiny o rozloze 45 kilometrů čtverečních, což je desetina rozlohy okresu Most, zahrnuje i využití současné infrastruktury pro nová průmyslová odvětví a inovace. Ze zbytkové jámy bude obří jezero, kde se plánují solární elektrárny.

Postupné omezování expanze lomu ČSA začalo už v roce 2015, kdy česká vláda rozhodla o zachování těžebních limitů v západní části okresu Most. Koncem loňska přijala těžební společnost v rámci útlumu další opatření. Po rozsáhlé organizační změně přešla na jiný směnový režim a začala snižovat provozní náklady na minimum. Proto se od letoška v nepřetržitých provozech, včetně komořanské úpravny uhlí, pracuje jen na dvanáctihodinové šichty.

Zanikly dvě stovky míst

Tím ale zaniklo 190 pracovních míst v Severní energetické a dalších 60 míst v souvisejících provozech sesterských firem skupiny Sev.en Energy. Část propuštěných lidí přešla do sousedního prosperujícího dolu Vršany a část odešla do důchodu. Všem náleželo odstupné podle kolektivní smlouvy. „Odcházející horníci navíc mohli využít závazku státu a požádat o restrukturalizační příspěvek, který odbory vyjednaly se státem v roce 2016 v souvislosti s rozhodnutím o útlumu těžby na lomu ČSA,“ uvedla mluvčí společnosti.

Úřad práce nabízí zaměstnancům, kterých se dotkne propouštění, pomocnou ruku ještě v době, kdy pracují. Jedná se o poradenství, výběr rekvalifikace a o zprostředkování nového vhodného místa, které žadatel v ideálním případě obsazuje ihned po propuštění. Pro tyto účely by v budoucnu mohlo vzniknout na šachtě kontaktní mobilní pracoviště úřadu práce. Jeho tým by pomáhal s vyplňováním žádostí, s hledáním nové práce či rekvalifikace.

„Je na vedení společnosti, zda tuto nabídku využije,“ uvedla Beránková. V případě potřeby může úřad přímo oslovovat různé zaměstnavatele, aby měli aktuální informace o potencionální pracovní síle uvolňované z lomu ČSA.

Krušnohorský zámek Jezeří stojí nad lomem ČSA u Horního Jiřetína. Snímek z roku 2020Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Útlum šachty je postupný a předvídatelný, což chrání trh práce před extrémními výkyvy a zachovává sociální smír. Situace je lepší než v 90. letech, kdy rozsáhlými strukturálními změnami procházel veškerý průmysl v severních Čechách, doly masivně propouštěly a nezaměstnanost byla enormně vysoká.

Propouštění zaměstnanci z jakékoliv firmy mohou nyní využívat podpůrné programy dotované Evropskou unií, což před třiceti lety neexistovalo. Aby plynule přešli k jinému zaměstnavateli, nabízí úřad práce možnost zařazení do projektu Outplacement. V něm se například hradí vzdělávání ohrožených profesí, kam patří i horníci.

„Výhodou útlumu je, že je rozložen do několika let. Tím se část zaměstnanců přiblíží k důchodovému věku a řada z nich využije i možnost předčasného odchodu do důchodu,“ řekl předseda Sdružení odborových organizací CCG Jaromír Franta. Personál šachet má oproti jiným podnikům vyšší průměrný věk, a proto může mostecká skupina šetrně absorbovat vlastní zdroje. Místa v sesterských organizacích uvolněná přirozenými odchody do penze se hned nezaplní zvenčí, ale budou se nadále přednostně nabízet lidem propuštěným z ČSA. „Máme směs různých opatření, která si hlídáme a pracujeme na nich se zaměstnavatelem. Díky tomu nejsou organizační změny až tak sociálně tvrdé. Lidé nezůstanou na holičkách,“ ujistil předseda odborů.

Existuje i vize, že část zaměstnanců z ČSA by se mohla podílet na revitalizaci dolu v rámci strategického projektu Green Mine, který letos představila sesterská společnost Sev.en Innovations. Ta připravuje přechod hnědouhelného lomu na výrobu energie z bezemisních zdrojů a vytvoření nových podnikatelských příležitostí. Hovoří se například o podniku na výrobu stavebních hmot z vedlejších energetických produktů, kde by pracovaly stovky lidí.

Skupina Sev.en Energy zahrnuje kromě dolů ČSA a Vršany elektrárny Chvaletice a Počerady, Teplárnu Kladno a Teplárnu Zlín. Vlastní také plynové a uhelné elektrárny ve Velké Británii a Austrálii a v těžbě podniká i v USA.