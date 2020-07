ČSA začne rozdávat výpovědi. V první vlně firmu opustí 144 zaměstnanců

České aerolinie (ČSA) začnou od pátku rozdávat výpovědi 144 zaměstnancům, především z řad pilotů a stevardů. Další výpovědi by měly následovat v následujících měsících, celkově by do února příštího roku mělo firmu opustit 313 lidí. ČTK to dnes sdělila předsedkyně Odborové organizace posádek letadel (OOPL) Tereza Löffelmanová.

Airbus A330 v Mošnově. | Video: Deník/Martina Koziolová

Zaměstnance propouští i sesterské Smartwings. Letecká skupina, do níž oba dopravci patří, v minulých týdnech oznámila, že propustí dohromady až 600 zaměstnanců. V celé skupině nyní pracuje kolem 2500 lidí, z toho přibližně 700 v ČSA. Odbory o první větší vlně propouštění dnes jednaly s vedením ČSA. Firmu by v následujících týdnech mělo opustit 126 pilotů a stevardů a 18 zaměstnanců z pozemního personálu. Důvodem má být jejich nadbytečnost. Aerolinky Ryanair se propadly do velké ztráty. Prodají sedm letadel Přečíst článek › Propuštění zaměstnanci nyní mohou čerpat dvouměsíční výpovědní lhůtu nebo přistoupit na roční neplacené volno. Po jeho uplynutí dopravce znovu projedná jejich další působení v podniku. Löffelmanová upozornila, že další omezování personálu v ČSA bude pokračovat v následujících měsících, odvíjet se bude podle aktuální situace. Dopravce už dříve nahlásil úřadu práce záměr hromadného propuštění. Celkově by mělo jít o 313 lidí z ČSA. Podle předsedkyně OOPL se už nejspíš na tomto čísle nic nezmění. Dopravce zúží flotilu letadel "Od akcionářů není žádná vize cokoliv na tom měnit," podotkla. Zároveň připomněla, že dopravce postupně zúží svou flotilu letadel. Podle posledních zpráv by na konci roku měly ČSA mít pět letounů. Skupina Smartwings se potýká s finančními problémy kvůli zastavenému provozu během koronavirové krize. Zástupci firmy uvedli, že k záchraně společnosti bude nutné do ní vložit kolem dvou miliard korun. Společnost v minulých týdnech jednala s vládou o státní záruce za úvěr v hodnotě zhruba 800 milionů korun. Stát nakonec rozhodl, že velkým dopravním firmám včetně Smartwings umožní žádat o garance z podpůrného programu COVID Plus. Airbus drtí Boeing. Za pololetí dodal téměř třikrát více letadel Přečíst článek › K propouštění po krizi přistoupila i řada velkých leteckých dopravců ve světě. Například německá Lufthansa chce seškrtat až 22 tisíc pracovních míst. Tisíce pracovníků propustí například i Air France nebo easyJet. Snižování stavů plánují například i v KLM, American Airlines a další.

Autor: ČTK