Čtrnáct milionů. Facebook dostane v Británii nejvyšší pokutu za únik dat

Britská Kancelář informační komisařky (Information Commissioner Office - ICO) Elizabeth Denhamové udělí Facebooku nejvyšší pokutu, jakou zákon umožňuje. A to ve výši 500 tisíc liber, tedy více než čtrnáct milionů korun. Vyšetřování prokázalo, že společnost nedávno zveřejněným sdílením uživatelských dat s dalšími subjekty porušila hned ve dvou případech britský zákon na ochranu osobních údajů.

Podle kanceláře Facebook selhal v úloze zajištění maximální ochrany osobních údajů svých uživatelů a v oblasti nakládání s citlivými daty se choval netransparentně, když nezveřejnil jaká data byla předávána jiným společnostem.

„Mohlo by dojít k narušení důvěry v náš demokratický systém, protože průměrný volič ví jen málo o tom, co se děje na pozadí politického prostředí,“ uvedla podle britského serveru CNBC Denhamová s tím, že „nové technologie, které využívají analýzu uživatelských dat k cílení na konkrétní jedince dávají možnost zaměřit kampaň na konkrétní voliče, což by se však nemělo dít za cenu netransparentnosti, neférovosti a rozporu se zákonem“.

ICO také informovala, že rozešlě varovné dopisy a oznámení o auditu jedenácti politickým stranám a bude požadovat prošetření a potrestání společnosti SCL, pod kterou spadá kontroverzní Cambridge Analytica. Ta dle dříve zveřejněných informací patřila mezi společnosti, kterým Facebook osobní údaje svých uživatelů poskytl. Údaje byly následně použity k cílené reklamě během britského referenda o vystoupení z Evropské unie v roce 2016.

„Jak už jsme uvedli v minulosti, je naší chybou, že jsme neudělali dost pro prošetření požadavku Cambridge Analytica o přístup k datům našich uživatelů a nepodnikli patřičné kroky již v roce 2015,“ uvedl v e-mailové reakci šéf ochrany soukromí Facebooku Erin Egan a dodal, že společnost s vyšetřovacím týmem ICO spolupracuje stejně, jako s úřady USA a ostatních zemí.

Společnosti hrozí i další sankce

Skandál okolo Facebooku letos vyvolala zpráva, že Facebook neoprávněně poskytl společnosti Cambridgě Analytica data 50 milionů svých uživatelů. Společnost od té doby přiznala, že se únik dotkl dokonce až 87 milionů uživatelů.

Zprávy také podpořily spekulace, že sociální síť mohla být zneužita k cílení na voliče také během amerických prezidentských voleb v roce 2016. Zakladatel a výkonný ředitel Facebooku Mark Zuckerberg se tehdy omluvil a přislíbil nápravu.

Přesto že pokuta ICO se zdá být pro společnost se ziskem zhruba 260 miliard korun jen za první čtvrtletí roku 2018 velice malá, může být ve skutečnosti jen první v řadě.

Nová evropské nařízení na ochranu osobních údajů známé jako GDPR například hrozí společnostem pokutou až do výše čtyř procent jejich ročního obratu nebo dvaceti milionů euro, tedy více než půl miliardy korun.

Facebook společně s Googlem čelí právním stížnostem aktivisty Maxe Schremse, které by mohly vést k pokutám ve výši desítek miliard korun. Schrems obvinil Facebook a jím vlastněné platformy WhatsApp a Instagram z vynucování si souhlasu uživatelů k nakládání s jejich daty, což je v přímém rozporu s GDPR.

Rekordní pokutu by mohla společnosti v souvislosti se skandálem okolo Cambridge Analytica udělit i americká Federální obchodní komise.