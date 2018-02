Čtvrtina seniorů je v předčasné penzi. Vláda řeší jejich chudobu

/INFOGRAFIKA/ Česko dál stárne a statistika to potvrzuje. V desetimilionové zemi jsou nyní bezmála tři miliony lidí s různým typem důchodů, z toho 2,4 milionu lidí pobírá starobní penzi. Potvrdila to výroční data České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

„U počtu všech důchodců byl zaznamenán nepatrný meziroční nárůst, v řádu desetiny procenta,“ vypočítala mluvčí ČSSZ Jana Buraňová. Na důchodech vyplatila ČSSZ přes 404 miliardy korun. Příjmy z pojistného loni činily 405,3 miliard korun.

Ženy v bídě

Zajímavostí z důchodové statistiky je fakt, že čtvrtina lidí (26 %) je v předčasné penzi, a tudíž ji má trvale krácenou. Jestliže průměrná starobní penze na konci roku činila 11 850 Kč, u předčasných penzistů to bylo o 1282 korun méně.

Nejhůře jsou na tom ženy, pokud jsou v předčasné penzi, pobírají v průměru 9558 korun měsíčně. Dostávají se tak pod hranici chudoby, která byla loni pro jednotlivce stanovena částkou 10 691 korun.

Pro připomenutí – do předčasného důchodu je možné odejít tehdy, pokud člověk potřebnou dobu platil pojištění (letos 34 let) a do řádného termínu mu zbývají nejvýš tři roky. Do budoucna se doba na předčasný důchod zvýší až na pět let před řádným termínem (s odchodem nejdříve v 60 letech).

Změní vzorec

Babišova vláda v demisi hodlá do sněmovny poslat novelu zákona, která by měla řešit složitou situaci právě nejchudších penzistů. Pevná část důchodu, která je pro všechny stejná (letos 2700 Kč), by měla od příštího roku odpovídat deseti procentům průměrné mzdy místo nynějších devíti procent.

Při zachování stejného modelu valorizace by to znamenalo, že víc než dosud poputuje do pevného dílu a méně do zásluhové procentní výměry. Zhruba polovině penzistů s „nadprůměrnými“ penzemi tak zpomalí růst penzí, chudší si ale polepší .

Ministryně práce Jaroslava Němcová (ANO) naznačila, že pevná část penze by od ledna 2019 mohla být vyšší o 320 korun (3020 Kč). Premiér v demisi Andrej Babiš ale uvedl, že by si přál zvýšení pevné části 540 korun. Reálný odhad růstu penzí na rok 2019 však bude jasný až v létě, na základě dat o růstu mezd a růstu cen.