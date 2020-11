Čtvrtý velký mobilní operátor v Česku zatím nebude, vyplývá z výsledků aukce kmitočtů, kterou provedl Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Klíčové kmitočty pro chytré mobilní sítě 5G v pásmu 700 megahertzů (MHz) si mezi sebou rozdělí O2, T-Mobile a Vodafone. Tyto firmy si také se společnostmi CentroNet a Nordic Telecom rozdělily bloky v pásmu 3400 až 3600 MHz. Kmitočty se celkem vydražily za 5,6 miliardy korun.

Mobilní telefony, volání - Ilustrační foto | Foto: ČTK / ČTK

ČTÚ v dnešní tiskové zprávě uvedl, že z původních sedmi zájemců tak v aukci nakonec uspělo pět, neuspěly firmy Poda a Sev.en Innovations. Souhrnná vyvolávací cena byla 5,4 miliardy korun. Aukce měla přivést na trh jednoho či více nových operátorů, kteří by zvýšili konkurenci na trhu, což by mohlo vést k poklesu ceny mobilních dat.