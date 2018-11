Řešení pro bytovou krizi na Filipínách? Muž navrhl čtyřhodinový dům z bambusu

Třiadvacetiletý designer navrhl inovativní dům z bambusu, jehož stavba zabere pouze čtyři hodiny. Návrh nevšedního obydlí, který mladíkovi v soutěži vynesl v přepočtu milion a půl korun, by tak mohl být řešením pro stávající bytovou krizi v hlavním městě Filipín.

„Je to velice funkční a praktická stavba, která bude energeticky soběstačná,“ vysvětluje autor projektu, Earl Patrick Forlales, který představil pod názvem CUBO. Bambus je ekologický a udržitelný stavební materiál, který může být navíc sklízen opakovaně, aniž by docházelo k degradaci půdy. Stavba modulárních domů je současně cenově velmi dostupná, metr čtvereční vyjde na 50 liber, v přepočtu necelých patnáct set korun.

Mohlo by se tak jednat o řešení bytové krize, která v současné době sužuje Manilu, hlavní město Filipín. Velkoměsto má dvanáct milionů obyvatel, z nichž čtyři miliony žijí v chudinských čtvrtích, takzvaných slumech. Často se jedná o improvizované a nelegálně postavené chatrče, které se nacházejí na předměstích velkoměst.

Vlna přistěhovalců



Do Manily by se mělo navíc podle prvních odhadů přistěhovat v příštích třech letech za prací až dva a půl milionu obyvatel. CUBO by tak mohlo představovat jakousi jistotu pro nově příchozí, kteří by byli v souvislosti s tamní platovou situací pravděpodobně nuceni odejít z centra do zmíněných slumů.

Domy budou mít šikmé střechy se speciálním systémem pro zadržování vody, který současně zabrání případným záplavám. Filipínec se údajně nechal inspirovat bambusovým domem svých prarodičů. „Doufám, že se domy CUBO rozšíří i do ostatních přelidněných měst a vyřeší mnoho problémů,“ dodává Forlales.