Stroje v cukrovaru utichly, řepy se zpracovalo více

/FOTOGALERIE/ Jaromír Jágr se chystá na svůj první start za Kladno. Bude to v sobotu v Liberci, kde jeho Rytíře přivítají ve WSM lize Benátky. Slavný hokejista také na mamutí tiskové konferenci na kladenském ČEZ stadionu potvrdil, že v případě konce Kladna v play off zasáhne také do extraligy v dresu Třince.