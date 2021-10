Devítiletá omezení na dálnici D1 dokončením velké modernizace nekončí. Příští rok začne rozšiřování na šest pruhů okolo Brna od 182. kilometru, kde modernizace skončila, po 210. kilometr, kde se odpojuje silnice E50 na Uherské Hradiště. Práce potrvají několik let. První rozšiřovaný úsek bude mezi 194. a 196. kilometrem, řekl ČTK ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

Letos na podzim bude hotová kompletní modernizace D1 od Prahy do Brna | Foto: Deník/Martin Singr

"Zatím máme rozšiřování rozplánované na osm let a uvidíme, jak to půjde. Významnou položkou v soutěžích bude čas," řekl Fiala. Podle něj bude prioritou to, aby se dala omezení tzv. vyjezdit, tedy aby doprava nekolabovala kvůli přemíře omezení. Právě úsek plánovaný na příští rok ukáže, do jaké míry se stavba na propustnosti dálnice podepíše. Jde totiž o jeden z nejzatíženějších úseků českých dálnic.