Letos se sice dálniční síť v Česku rozšíří o 16 kilometrů, v příštím roce to však bude sedmkrát víc. Tempo výstavby nových dálničních úseků chce ministerstvo dopravy udržet i pro další roky. Ředitelství silnic a dálnic by proto mělo v roce 2024 hospodařit s rekordním rozpočtem - 79 miliardami korun. Kde všude by se mělo v příštím roce začít stavět a které úseky se otevřou? Podívejte se do přehledu Deníku.

Výstavba dálnice D35 mezi Litomyšlí a Svitavami, září 2023. Ilustrační snímek | Foto: se svolením ŘSD

V České republice je v současné době v provozu necelých 1 380 kilometrů dálnic. Letos se řidiči přílišného rozšíření dálniční sítě nedočkají, přibyde jen zhruba 16 kilometrů. Naposledy byl koncem září otevřen šestikilometrový obchvat Loun na dálnici D7. Město na přestavbu části rychlostní silnice I/7 na dálnici kvůli nejrůznějším průtahům a komplikacím čekalo dlouhých 24 let. Ještě letos se řidiči dočkají otevření úseku na D7 u Chlumčan.

Tempo otevírání nových úseků autostrád by však mělo v příštím roce podstatně zrychlit. Pokud vše půjde podle harmonogramu, Ředitelství silnic a dálnic plánuje otevřít až 114 kilometrů nových dálničních úseků. Ministerstvo dopravy chce rychlejší výstavbu udržet i v dalších letech.

Navzdory nepříznivé ekonomické situaci by měl Státní fond dopravní infrastruktury hospodařit v roce 2024 s téměř stejně vysokým rozpočtem jako letos – tedy 150,5 miliardami korun.

„Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok potvrzuje, že dopravní stavby jsou klíčovou prioritou státu a podmínkou pro další potřebný růst ekonomiky. Společnost od nás očekává a beru to jako naši povinnost, abychom v příštích letech byli schopni realizovat dlouho připravované investice na dostavbu a modernizaci dálniční i železniční infrastruktury,“ sdělil ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Miliardy navíc

Ze Státního fondu dopravní infrastruktury by v příštím roce mělo putovat víc peněz do silničních staveb než do železnice. Zatímco letos Ředitelství silnic a dálnic hospodaří s bezmála 66 miliardami korun, v roce 2024 to bude rekordních 79 miliard.

Právě navýšení má pomoci zahájit stavbu klíčových dálničních a silničních úseků, a to například příhraniční úsek dálnice D11, čtyři úseky dálnice D35 nebo další část pražského okruhu, a to konkrétně mezi Běchovicemi a dálnicí D1.

Aktuálně se buduje celkem 266 kilometrů silničních staveb, z toho je 178,7 kilometru dálnic a 87,3 kilometru silnic první třídy. Stovky kilometrů dálnic by měly být hotové v průběhu deseti let. Rok 2033 totiž stanovil šéf resortu dopravy jako ten, kdy Česko bude mít konečně hotovou páteřní dálniční síť včetně pražského okruhu.

„Dopravní infrastruktura měla být hotová už v roce 2010. Bohužel není a nyní doplácíme na historický dluh. Snažíme se dopravní infrastrukturu co nejrychleji dostavět. Pokud se nám to nepodaří, bude to znamenat v dalších letech ještě větší ekonomické problémy. Budeme hůře konkurovat ostatním zemím a logicky to bude mít negativní dopad i na státní rozpočet,“ varoval Kupka.

Pomoc soukromých investorů

Splnit slib a dostavět do deseti let stovky chybějících dálničních úseků nebude nic jednoduchého. Bude zapotřebí zajistit až 2,8 bilionu korun. Jen pro srovnání – výdaje rozpočtu České republiky jsou pro letošní rok naplánované na 2,2 bilionu korun. Navíc Česko už nemůže počítat se štědrými dotacemi z fondů Evropské unie. I proto chce mnohem víc zapojit soukromé investory do veřejných staveb pomocí PPP projektů (takzvaný Public Partnership, kde je výkon veřejné služby svěřen soukromému partnerovi).

V Česku už se takto staví chybějících 32 kilometrů dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Na starosti jej má konsorcium stavebních společností Via Salis. Česko za dálnici zaplatí zhruba 19 miliard korun, a to ve splátkách. První pošle stát až po zprovoznění dálnice, tu poslední v roce 2048. Po celou dobu se o dálnici bude starat soukromý investor. V případě snížení kvality bude stát koncesionáře pokutovat srážkami z měsíčních splátek.

„Uchazeči, kteří jdou do výběrového řízení, nepřemýšlí, jak postavit stavbu co nejlevněji a kde ušetřit. Naopak přemýšlejí a vymýšlejí, jak ji postavit co nejlépe, aby nebyli pokutováni,“ vysvětlil ředitel projektového financování ČSOB Jan Troják.

Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR je nutné úseky stavěné soukromými investory vhodně vybírat. „Využití PPP projektů by mohlo pomoci vyřešit situaci, kdy jsou jednotlivé úseky připravovány a povolovány tzv. salámovou metodou a jejich přínos je tedy pro uživatele, jednotlivé kraje a obce i životní prostředí významně odložen v čase, dokud se nedokončí další úseky železnice či silnice,“ sdělil ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR Bohuslav Čížek.

Dostavět chybějící úseky do deseti let, byť s podporou soukromého kapitálu, nevidí odborníci příliš optimisticky. „Ten čas je relativně krátký. Třeba severozápadní a severovýchodní část pražského okruhu, stejně jako třeba některé části dálnice D35, nejsou v takovém stupni připravenosti. Přál bych si, aby to ministrovi vyšlo, ale nevidím to upřímně příliš realisticky,“ podotkl dopravní inženýr a bývalý ministr dopravy Petr Moos.