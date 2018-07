Dálnice a železnice postaví rychleji. Díky novele zákona

Dlouhá a nepříjemná je pro řidiče Tomáše Pelikána z Brna nyní cesta na Vídeň. „Dálnici D52 je potřeba dokončit. Je ostuda, že nemáme dálnici na tak krátkém úseku, obzvlášť když v Rakousku je už hotová. Urychlila by i dopravu do přilehlých míst,“ řekl Pelikán.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Dokončení D52 má urychlit novela zákona o liniových stavbách. Tu schválili poslanci, nyní musí projít senátem. Týká se nedostavěných dálnic i vysokorychlostních železnic. „Hlavní je pro zrychlení výstavby možnost dočasného rozhodnutí, které umožní stavět ještě předtím, než vykoupíme nebo vyvlastníme všechny pozemky pod budoucí dálnicí. Délka přípravy staveb je neúnosná, dosahuje až neuvěřitelných třinácti let,“ zdůraznil ministr dopravy Dan Ťok. Věří, že novela zrychlí přípravu o několik let.

Na D52 dělníci nekopli do země od roku 1996. Nejbližší plánovaná stavba je obchvat Mikulova na Břeclavsku. Má začít v roce 2020, dokončení zbývajícího úseku je v plánu po roce 2025. Rakušané mají být za rok u hranic. Podle mikulovského starosty Rostislava Koštiala není však zásadní problém ve vykupování pozemků. „Každý posun je dobrý. Ale problém je hlavně s vypořádáním námitek a připomínek. A to si nemyslím, že novela zásadně vyřeší,“ sdělil Koštial.



Proti stavbě D52 dlouhodobě vystupují Dolní Dunajovice na Břeclavsku. Podle jejich starosty Josefa Hasníka není protahování stavby problém zákona. „Chybí diskuze. Prosazují se jediné správné myšlenky a jedni druhým nenaslouchají,“ myslí si Hasník.



PETICE ZA DÁLNICI



Novela zákona potěšila senátorku za blanenský obvod Jaromíru Vítkovou. „Blanensko patří mezi oblasti s nejhorší dopravní situací. Právě absence zákona, který urychlí přípravu výstavby D43 z Brna přes Blanensko do Moravské Třebové, vedla ke vzniku petice za tuto dálnici,“ reagovala Vítková. Petici projedná plénum Senátu. Závěry mají podle ní urychlit přípravu severní části. Jasno zatím není ani o definitivní trase.



V červnu lobovaly v Senátu obce za urychlení výstavby dálnice D55. Ta má vést na jihu Moravy od Veselí nad Moravou na Hodonínsku po Břeclav. „Náš cíl je upozorňovat, aby měla výstavba D55 prioritu,“ konstatovala starostka Strážnice na Hodonínsku Renata Smutná.



Městem denně projede asi dvacet tisíc aut, dálnice by dopravě výrazně ulevila. „Domy jsou natlačené u silnice. Praskají, větrat se pořádně nedá,“ popsala Smutná.



Podle ředitelství silnic a dálnic se první úseky D55 mají začít stavět na jihu Moravy v roce 2022.



Novela se týká i vysokorychlostních železnic. U spojení Praha – Brno – Břeclav zpracovává Správa železniční dopravní cesty studii proveditelnosti. Na trasu Brno – Přerov – Ostrava zpracování studie připravuje. Obě mají být hotové za dva roky. „Díky novele zákona uspoříme několik let. Výstavbu prvních úseků vysokorychlostních tratí by tak bylo možné zahájit před rokem 2025,“ sdělila mluvčí železničářů Kateřina Šubová.