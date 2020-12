Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v neděli večer zprovoznilo poslední úsek dálnice D1, na kterém ještě letos probíhala modernizace.

Modernizovaný úsek dálnice D1 | Foto: Zdopravy.cz/ Eurovia CS

Po dopoledním odstranění mobilních svodidel a přechodného značení ve směru na Prahu mezi 82. a 90. kilometrem z Koberovic do Humpolce je kompletně průjezdný i úsek ve směru do Brna. Deníku Zdopravy.cz to potvrdil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.